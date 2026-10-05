ANTD.VN - Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng đối với một số nhóm dân cư sau khi địa bàn sinh sống không còn thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Đề xuất tăng gấp đôi thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế với một số đối tượng

Bộ Y tế đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng đối với một số đối tượng.

Cụ thể, khoản 1 Điều 1 dự thảo đề xuất sửa đổi điểm c khoản 6 Điều 6 Nghị định 188/2025/NĐ-CP, theo đó ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại điểm g khoản 4 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế.

Thời gian hỗ trợ dự kiến là 72 tháng kể từ thời điểm xã có đối tượng đang sinh sống không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Theo quy định hiện hành, nhóm đối tượng này được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng trong 36 tháng. Như vậy, nếu đề xuất được thông qua, thời gian hưởng hỗ trợ sẽ tăng gấp đôi.

Bộ Y tế cho biết Nghị định 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 được ban hành nhằm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 51/2024/QH15, thay thế Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Nghị định tạo cơ sở pháp lý để triển khai các quy định mới về đối tượng tham gia, mức đóng, phạm vi quyền lợi, tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, hợp đồng, thanh toán cũng như quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế.

Sau hơn một năm thực hiện, chính sách Bảo hiểm y tế tiếp tục đạt độ bao phủ cao. Tính đến ngày 30/6/2026, cả nước có khoảng 98,68 triệu người tham gia, tương đương khoảng 95,47% dân số. Quỹ Bảo hiểm y tế được quản lý, sử dụng an toàn, bảo đảm cân đối và có kết dư. Tuy nhiên, thực tế triển khai cũng phát sinh nhiều vấn đề cần điều chỉnh để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy và yêu cầu quản lý mới.

Theo Bộ Y tế, việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp cùng các quy định mới về phân quyền, phân cấp đặt ra yêu cầu rà soát trách nhiệm chuyển kinh phí đóng, hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế, cũng như vai trò của UBND cấp tỉnh trong quản lý mạng lưới cơ sở khám, chữa bệnh và giải quyết các vướng mắc phát sinh tại địa phương.

Thực tế thi hành Nghị định 188/2025/NĐ-CP cũng phát sinh một số vướng mắc như xác định quyền lợi miễn cùng chi trả trong trường hợp lỗi dữ liệu; thanh toán dịch vụ kỹ thuật mới đã được phê duyệt danh mục nhưng chưa có giá; cơ chế xử lý bất đồng giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám, chữa bệnh về chi phí tăng cao.

Bộ Y tế cũng đề cập nhu cầu có cơ chế phản biện độc lập về chuyên môn, kinh tế trong quá trình xây dựng danh mục thuốc, thiết bị y tế và dịch vụ kỹ thuật được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả.

Việc sửa đổi Nghị định đồng thời nhằm cập nhật các định hướng mới về bảo hiểm y tế toàn dân, cải cách tài chính y tế và chuyển đổi số, qua đó hoàn thiện chính sách về phạm vi quyền lợi, mức hưởng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh và quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế.