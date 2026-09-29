Đề nghị cung cấp các tuyến đường có áp dụng xử phạt vi phạm khoảng cách

ANTD.VN -Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Cục Cảnh sát giao thông cung cấp các vị trí, đoạn tuyến đường trên đường cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát giao thông cung cấp các vị trí, đoạn tuyến đường trên đường cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn trước ngày 10/10/2026.

Trên cơ sở đó, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lắp đặt báo hiệu đường bộ, vạch kẻ đường phục vụ xác định khoảng cách an toàn trên đường cao tốc.

Cùng với đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Cục Cảnh sát giao thông phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành quy định pháp luật về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Đề nghị cung cấp các tuyến đường, vị trí xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn để tuyên truyền, cắm biển thông báo

Cục Đường bộ cũng có văn bản hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp quản lý đường cao tốc trên phạm vi cả nước: tổ chức rà soát để điều chỉnh, bổ sung biển báo và vạch kẻ đối với các đoạn vị trí áp dụng xử phạt vi phạm khoảng cách; rà soát, bổ sung các biển báo hiệu vạch kẻ đường này tại các vị trí cần thiết trên đường cao tốc.

Ngoài ra, đề nghị các Sở Xây dựng, các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện việc bổ sung các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông trên đường cao tốc và đường bộ trong giáo trình, chương trình đào tạo lái xe chi tiết và tổ chức hướng dẫn trong quá trình đào tạo lái xe.

Giao các Khu QLĐB và các Trung tâm kỹ thuật - công nghệ đường bộ - Các Khu QLĐB chủ trì, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp quản lý, khai thác, bảo trì đường cao tốc tổ chức in, phát hành tờ rơi tuyên truyền quy định về khoảng cách an toàn khi xe tham gia giao thông trên đường bộ tại các Trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc và các vị trí khác nếu cần thiết.

Trước đó, ngày 14/9/2026, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Trong đó yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan đặt biển báo đối với các đoạn đường cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn, nhằm giúp người điều khiển phương tiện biết và chấp hành.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp tại trường học, cơ quan, công sở... để người dân hiểu đúng và chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.