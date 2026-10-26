Sắp diễn ra Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

ANTD.VN -Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ văn hóa, thể thao và du lịch, từ ngày 18/11 đến ngày 24/11, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm, trưng bày và trải nghiệm đặc sắc.

Ảnh minh họa

Đây là dịp tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Xứ Lạng và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Các hoạt động cấp tỉnh diễn ra từ ngày 21/11 đến ngày 24/11/2026 tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri và một số địa điểm trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động cấp cơ sở được triển khai từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2026, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân.

Chương trình khai mạc Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026 dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 21/11/2026 tại sân khấu Trung tâm Không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được tổ chức, nổi bật là Liên hoan đàn tính, hát then và trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026; chương trình biểu diễn giới thiệu di sản văn hóa Xứ Lạng nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam; Liên hoan múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn năm 2026.

Đặc biệt, màn đồng diễn múa Chầu quy mô lớn dự kiến diễn ra vào sáng ngày 24/11/2026 sẽ huy động đông đảo nghệ nhân, diễn viên, học sinh, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia. Đây là hoạt động góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của Xứ Lạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, tung còn sẽ mang đến không khí sôi nổi, hào hứng, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 là chuỗi hoạt động triển lãm, trưng bày, quảng bá và trải nghiệm văn hóa, du lịch.

Không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa Lạng Sơn sẽ mang đến cho Nhân dân và du khách cơ hội tìm hiểu các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu; khám phá những làn điệu Then, Sli, Lượn, nghi lễ truyền thống, lễ hội, nghệ thuật dân gian, nghề thủ công truyền thống cùng những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Không gian quảng bá du lịch Lạng Sơn tập trung giới thiệu hình ảnh điểm đến, tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh; trong đó có Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa – lịch sử, du lịch sinh thái và du lịch biên giới

Cùng với đó, triển lãm ảnh với chủ đề “Đặc trưng văn hóa các dân tộc Lạng Sơn trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam” sẽ góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu, phản ánh đời sống tinh thần phong phú và bản sắc riêng của cộng đồng các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Du khách còn có cơ hội khám phá không gian quảng bá, trải nghiệm ẩm thực phở vịt Lạng Sơn tại sân Bảo tàng tỉnh trong hai ngày 21 và 22/11/2026. Hoạt động giới thiệu món ăn đặc trưng của địa phương không chỉ góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực mà còn tạo thêm trải nghiệm hấp dẫn, kết nối sản phẩm ẩm thực với hoạt động phát triển du lịch.