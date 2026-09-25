Đầu tư gần 80 tỷ đồng cho hạ tầng phục vụ kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

ANTD.VN - Hà Nội đã sẵn sàng các điều kiện vận hành cho kỳ thi Olympics quốc tế IOAA 2026 có quy mô tham dự lớn nhất từ trước đến nay.

Là địa điểm tổ chức chính của IOAA 2026, Đại học Phenikaa cho biết đơn vị này đã hoàn thiện đồng bộ hạ tầng khoa học, công nghệ, khu lưu trú cho thí sinh và các điều kiện vận hành, sẵn sàng phục vụ Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25/9 đến 05/10/2026.

IOAA 2026 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị liên quan; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là đơn vị thực hiện, Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức và là địa điểm chính, nơi diễn ra các hoạt động trọng tâm của kỳ thi, bao gồm Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc, sự kiện giao lưu văn hóa, các phần thi và các hoạt động chuyên môn.

Theo cập nhật từ Ban Tổ chức, IOAA 2026 quy tụ gần 500 đại biểu thuộc 67 đoàn đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 320 thí sinh – những tài năng trẻ đam mê thiên văn học và vật lý thiên văn. Đây là kỳ IOAA có quy mô tham dự lớn nhất từ trước đến nay.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, Đại học Phenikaa là nơi tổ chức các hoạt động học thuật, thi đấu, làm việc và giao lưu của cộng đồng IOAA 2026. Phenikaa vinh dự và tự hào được đồng hành cùng sự kiện khoa học – giáo dục quốc tế uy tín, qua đó góp phần nuôi dưỡng đam mê và bồi dưỡng thế hệ các nhà khoa học tương lai.

Hạ tầng khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu IOAA

Để đáp ứng yêu cầu chuyên môn đặc thù của IOAA, Đại học Phenikaa huy động hệ thống cơ sở vật chất, công nghệ và nguồn lực kỹ thuật đồng bộ từ hệ sinh thái Phenikaa để phục vụ các nội dung thi lý thuyết, quan sát, phân tích dữ liệu và các hoạt động học thuật liên quan.

Hạ tầng thi lý thuyết và công nghệ khảo thí: Đại học Phenikaa bố trí 16 phòng thi lý thuyết được bố trí theo phương án của Ban Chuyên môn, kết hợp hệ thống máy tính, mạng và máy chủ để vận hành phần mềm Olympify cùng các điều kiện kỹ thuật cần thiết cho quá trình tổ chức và kiểm soát bài thi.

Hạ tầng quan sát thiên văn: 60 kính thiên văn Sky-Watcher BK P15075 EQ3 được lắp đặt và hiệu chỉnh đồng bộ, phục vụ các nội dung quan sát ngoài trời. Bên cạnh đó, Nhà chiếu hình vũ trụ mái vòm đường kính 16 m của Đại học Phenikaa, với hệ thống máy chiếu Sony GTZ380 và phần mềm SkyExplorer, được đưa vào phương án tổ chức các nội dung thi và hoạt động học thuật phù hợp. Nhà chiếu hình Vũ trụ Phenikaa thuộc nhóm các nhà chiếu hình vũ trụ cao cấp trên thế giới và là một trong những nhà chiếu hình hiện đại nhất Việt Nam hiện nay.

Phân tách các khu vực vận hành: Các khu vực dành cho thí sinh, lãnh đội, Ban Giám khảo và International Board (IBM) được bố trí theo yêu cầu của kỳ thi, bảo đảm sự phân tách cần thiết giữa các nhóm tham gia và tính độc lập trong quá trình tổ chức, đánh giá và chấm thi. Lịch chính thức của IOAA 2026 cũng xác định International Board đảm nhiệm nhiều hoạt động chuyên môn trong suốt kỳ thi.

Lưu trú và vận hành đảm bảo tính độc lập của kỳ thi

Theo phương án của Ban Tổ chức, thí sinh được bố trí lưu trú tại Ký túc xá Đại học Phenikaa, ngay trong khuôn viên trường, trong khi lãnh đội, quan sát viên và khách được bố trí tại địa điểm lưu trú riêng. Việc phân tách địa điểm lưu trú được thực hiện nhằm bảo đảm các yêu cầu về tổ chức và tính độc lập của kỳ thi.

Sau Lễ Khai mạc, thí sinh thực hiện quy định về việc bàn giao điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và các thiết bị liên lạc không dây theo quy định và lưu trú tại ký túc xá Đại học Phenikaa. Các thiết bị được hoàn trả sau khi kết thúc các vòng thi theo quy định của Ban Tổ chức.

Song song với việc đầu tư hạ tầng vật chất, Đại học Phenikaa huy động 140 sinh viên tình nguyện và 22 kỹ thuật viên khảo thí, phối hợp cùng lực lượng hỗ trợ do Ban Tổ chức điều động, tham gia các khâu đón tiếp, hướng dẫn, kỹ thuật, vận hành và hỗ trợ thí sinh trong suốt kỳ thi.

Hạ tầng phục vụ IOAA tiếp tục là nguồn lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu và trải nghiệm STEM lâu dài

Việc trở thành địa điểm tổ chức chính của IOAA 2026 giúp Đại học Phenikaa kết nối nguồn lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ trong một sự kiện học thuật quốc tế có yêu cầu cao về chuyên môn và vận hành. Quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ thi đồng thời củng cố năng lực.

GS. TS. Phạm Thành Huy, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa chia sẻ: “Được đồng hành cùng thành phố Hà Nội tổ chức IOAA 2026 là niềm vinh dự và trách nhiệm của Đại học Phenikaa. Nhà trường có cơ hội đưa năng lực đào tạo, nghiên cứu và công nghệ vào một sự kiện khoa học quốc tế có yêu cầu cao và đặc thù về chuyên môn và vận hành. Quan trọng hơn, những hạ tầng và kinh nghiệm được tích lũy từ kỳ thi sẽ tiếp tục phục vụ đào tạo, nghiên cứu và các hoạt động trải nghiệm khoa học cho học sinh, sinh viên trong những năm tới”.

Được biết, đơn vị này đã đầu tư khoảng 80 tỷ đồng cho công tác chuẩn bị hạ tầng khoa học và công nghệ cho kỳ thi quy mô quốc tế lần đầu được tổ chức tại Hà Nội.