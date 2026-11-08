Nhanh chóng xác minh, giải quyết vụ va chạm giao thông, bảo vệ quyền lợi của người dân

ANTD.VN - Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã kịp thời xác minh, giải quyết vụ va chạm giao thông, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h00 ngày 07/11/2026, tại khu vực ngã tư Đoàn Trần Nghiệp – Mai Hắc Đế xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô mang biển kiểm soát 30P-77409 và xe mô tô mang biển kiểm soát 27Z1-35963. Sau khi xảy ra va chạm, ô tô liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hai Bà Trưng đã khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, thu thập thông tin và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết. Qua đó, lực lượng Công an đã xác định, triệu tập chủ phương tiện ô tô liên quan để làm rõ và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, trách nhiệm của lực lượng Công an phường, vụ việc đã được giải quyết kịp thời; những thiệt hại đối với người điều khiển xe mô tô được xem xét, khắc phục theo quy định.

Đáng chú ý, sau khi vụ việc được giải quyết, anh Nguyễn Lê Anh, chủ phương tiện, đã gửi thư cảm ơn đến Công an phường Hai Bà Trưng, bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình, sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình xác minh, giải quyết vụ việc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Hiện trường vụ việc

Lá thư cảm ơn tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm và sự ghi nhận chân thành của người dân đối với lực lượng Công an phường Hai Bà Trưng. Đây không chỉ là nguồn động viên quý báu đối với cán bộ, chiến sĩ mà còn là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công tác, giữ vững phương châm gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, luôn là chỗ dựa của nhân dân.

Lá thư cảm ơn Công an phường của anh Nguyễn Lê Anh

Qua vụ việc, Công an phường Hai Bà Trưng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật. Khi xảy ra va chạm, cần giữ bình tĩnh, chủ động phối hợp giải quyết và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình; không tự ý rời khỏi hiện trường khi chưa hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định.