Quốc hội “chốt” chỉ tiêu tăng trưởng năm 2027 trên 10%, hoàn thành hơn 176.000 căn nhà ở xã hội…

ANTD.VN - Quốc hội thông qua chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên, quán triệt các địa phương khắc phục tình trạng đầu tư sân bay, trung tâm dữ liệu, khu thương mại tự do... theo phong trào.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Sáng 7-11, với 467/469 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Nghị quyết nêu rõ mục tiêu tổng quát năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn…

Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân cả nước đạt từ 10%/năm trở lên cũng được Quốc hội quyết định.

Cụ thể: tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội/GDP 36-38%, tốc độ tăng năng suất lao động 8,6%; Tăng trưởng điện thương phẩm bình quân 10%...

Về giải pháp, Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, cắt giảm báo cáo, văn bản, hội họp không cần thiết.

Tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp theo Kết luận số 76-KL/TW; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp, phân quyền, nhất là cấp xã, bảo đảm thẩm quyền đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm.

Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khơi thông và đa dạng hóa các nguồn lực, kênh dẫn vốn cho nền kinh tế.

Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế; giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Kiên quyết điều chuyển vốn từ nơi giải ngân thấp sang nơi giải ngân tốt.

Phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững thị trường bất động sản và các thị trường khác. Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài. Bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống…

Về các chỉ tiêu xã hội, năm 2007, Quốc hội yêu cầu tạo chuyển biến thực chất, rõ nét về chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp học; giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp, giáo viên, nhất là tại đô thị.

Phát triển đồng bộ văn hóa, xã hội, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe nhân dân; phát triển thị trường lao động hiện đại.

Đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở công nhân, phấn đấu hoàn thành hơn 176.000 căn hộ trong năm 2027...

Cũng tại Nghị quyết này, Quốc hội nhấn mạnh cần tập trung đầu tư, bảo đảm tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại; phát huy liên kết vùng, các cực tăng trưởng và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới.

Trong đó, Quốc hội định hướng tập trung đầu tư, hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc theo quy hoạch, thúc đẩy tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến kết nối quốc tế, đường sắt đô thị; đẩy nhanh tiến độ các cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình.

Quốc hội quán triệt kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương đầu tư sân bay, cảng biển, trung tâm dữ liệu, khu thương mại tự do... theo phong trào, gây lãng phí.