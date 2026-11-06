Đại biểu Quốc hội: Cần lấy ý kiến cộng đồng trước khi thiết lập vùng phát thải thấp

ANTD.VN - Theo đại biểu Nguyễn Vũ Trung, phương án thiết lập vùng phát thải thấp cần đi kèm lộ trình hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng và các chính sách hỗ trợ chuyển đổi, bảo đảm người dân có đủ điều kiện thích ứng.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung (đoàn TP.HCM) phát biểu

Chiều 6-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi).

Với việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, nhiều nội dung được các đại biểu tập trung góp ý, từ quy định về phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đến cơ chế phân chia lợi ích từ thị trường các-bon, kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, thiết lập vùng phát thải thấp…

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung (đoàn TP.HCM) đánh giá, dự thảo luật lần này đã quy định nguyên tắc thiết lập vùng phát thải thấp và giao UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định. Việc này phù hợp với tính chất và mức độ tác động của chính sách đối với đời sống người dân tại địa phương.

Tuy nhiên, dự thảo vẫn còn thiếu những yêu cầu bắt buộc về đánh giá tác động sức khỏe, công bố dữ liệu ô nhiễm, tham vấn người dân và xây dựng lộ trình hỗ trợ các nhóm chịu ảnh hưởng.

Theo đại biểu Trung, nếu thực hiện hạn chế phương tiện khi hệ thống giao thông công cộng chưa đáp ứng nhu cầu đi lại, chưa có đầy đủ điểm trung chuyển và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phù hợp thì chi phí thực hiện chính sách có thể dồn lên những nhóm dễ bị tổn thương, nhất là người lao động có thu nhập thấp, người khuyết tật, người cao tuổi và các cơ sở kinh doanh nhỏ.

Do đó, vị ĐBQH đoàn TP HCM đề nghị bổ sung nguyên tắc trước khi thiết lập vùng phát thải thấp, địa phương phải công khai dữ liệu nền, thực hiện đánh giá tác động đối với sức khỏe và tác động kinh tế - xã hội, đồng thời tổ chức lấy ý kiến cộng đồng.

Cùng đó, phương án thiết lập vùng phát thải thấp cần đi kèm lộ trình hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng và các chính sách hỗ trợ chuyển đổi thực tiễn, bảo đảm người dân và các đối tượng chịu tác động có đủ điều kiện thích ứng...

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu

Cuối phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thay mặt Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo luật đã phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến các ĐBQH nêu ra.

Phó Thủ tướng cho biết, tiếp thu ý kiến của đại biểu, dự thảo luật đã được rà soát, làm rõ cơ chế phối hợp giữa các địa phương trong quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp phép môi trường đối với các dự án có phạm vi liên tỉnh; đồng thời xác định rõ vai trò điều phối, quản lý của các cơ quan.

Dự thảo Luật cũng đã tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy định nghiêm cấm các hành vi can thiệp làm sai lệch thông tin, dữ liệu môi trường hoặc cố ý ngắt kết nối dữ liệu; quy định rõ trách nhiệm trực tiếp của chủ dự án, các cơ sở trong việc bảo đảm tính chính xác, toàn vẹn và liên tục có thể truy xuất; tăng cường hậu kiểm, xử lý nghiêm hành vi làm sai lệch số liệu…

Về nhóm vấn đề liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý phát thải khí nhà kính và phát triển thị trường các-bon, dự thảo Luật đã được rà soát, hoàn thiện theo hướng thống nhất phương pháp, quy trình, tần suất kiểm kê khí nhà kính phù hợp nhằm giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; đồng thời bổ sung quy định làm rõ quyền hưởng lợi và cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các chủ thể, cộng đồng trực tiếp tham gia bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn hệ sinh thái và giảm phát thải…

Quang cảnh phiên họp Quốc hội chiều 6-11

Về dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ, dự thảo luật đã được rà soát, thể chế hóa kịp thời các quan điểm tại Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đổi mới quản trị biển theo hướng tổng hợp, thống nhất, hiện đại, khơi thông nguồn lực phát triển gắn với bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Dự thảo tập trung vào quản lý, điều phối, phân định trách nhiệm và phối hợp liên ngành trong sử dụng tài nguyên, không gian biển.

Đối với việc giao, cho thuê, đăng ký và đấu giá quyền sử dụng khu vực biển, theo Phó Thủ tướng, các quy định trong dự thảo luật được thiết kế phù hợp với đặc điểm của từng vùng biển, thể hiện rõ mục tiêu bảo đảm quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia.

Đối với quản lý vùng bờ và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, theo Phó Thủ tướng, quan điểm của Chính phủ là phát triển phải phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường, gắn với bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái, hài hòa giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.