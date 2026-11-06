Phụ nữ chỉ nắm giữ khoảng 30,5% vị trí quản lý toàn cầu

ANTD.VN - Khảo sát do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố mới đây cho thấy khoảng cách giới trong đội ngũ quản lý vẫn còn lớn, trong đó, nữ giới vẫn chỉ nắm giữ 30,5% số vị trí quản lý trên toàn cầu.

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Báo cáo mới Phụ nữ trong kinh doanh và quản lý: Nhân rộng những thành công của ILO nhận định, sự gia tăng của các nữ lãnh đạo cấp cao đang mang lại làn gió mới cho hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất từ ILO chỉ ra rằng, việc thiếu hụt đội ngũ quản lý nữ kế cận cùng sự sụt giảm trong hành động thực tế đang đe dọa trực tiếp đến tính bền vững của xu hướng này.

Báo cáo được xây dựng dựa trên khảo sát toàn cầu năm 2025 của ILO, với sự tham gia của 11.957 doanh nghiệp tại 99 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Báo cáo cho thấy tỷ lệ phụ nữ ở cấp lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp đã được cải thiện trong một thập kỷ qua. Tỷ lệ doanh nghiệp có nữ chủ tịch hội đồng quản trị tăng từ 13,1% năm 2013 lên 30,9% năm 2025, còn tỷ lệ doanh nghiệp có nữ giám đốc điều hành (CEO) tăng từ 23,4% lên 28,2% trong cùng giai đoạn.

Dù vậy, phụ nữ vẫn chưa hiện diện tương xứng ở cấp quản lý nói chung, khi chỉ nắm giữ chưa đến 1/3 (30%) tổng số vị trí quản lý trên toàn cầu.

Tiến bộ dọc theo các cấp quản lý cũng không đồng đều. Trong giai đoạn 2013 - 2025, mức độ cân bằng giới được cải thiện ở cấp quản lý cấp cao và cấp lãnh đạo cao nhất, nhưng lại giảm ở cấp quản lý sơ cấp và trung cấp.

Gần 7/10 doanh nghiệp được khảo sát năm 2025, cho biết các sáng kiến về bình đẳng giới và đa dạng đã cải thiện kết quả kinh doanh, tăng 11,1 điểm phần trăm so với năm 2018.

Trong số các doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng nhờ những sáng kiến thúc đẩy phụ nữ tham gia quản lý, 87,4% cho biết mức tăng đạt ít nhất 5%. Các doanh nghiệp có nữ CEO và nữ chủ tịch hội đồng quản trị cũng có xu hướng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực hơn.

Tuy nhiên, dù ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy bình đẳng giới mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, khoảng cách giữa cam kết và hành động thực tế vẫn đang gia tăng.

Năm 2025, gần 3/4 số doanh nghiệp (74,8%) cho biết đã ban hành chính sách về bình đẳng giới hoặc các chính sách tương đương. Thế nhưng, tỷ lệ doanh nghiệp thực sự triển khai các sáng kiến trong lĩnh vực này lại giảm từ 37,4% năm 2018, xuống còn 26,5% năm 2025.

Đáng chú ý, sự sụt giảm này bao gồm cả những biện pháp được chính các doanh nghiệp đánh giá là có hiệu quả cao, như chế độ nghỉ thai sản, các chương trình hỗ trợ người lao động, và các sáng kiến bảo đảm trả lương bình đẳng.

Tại Việt Nam, bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, cho biết khảo sát các doanh nghiệp trong nước cũng cho thấy bình đẳng giới và hòa nhập có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả hoạt động kinh doanh. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp được khảo sát đã ban hành các chính sách liên quan.

“Bước tiếp theo là bảo đảm các chính sách này được thực hiện nhất quán đối với người lao động. Trong đó có nguyên tắc trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ đối với công việc có giá trị ngang nhau, theo quy định tại Công ước số 100 của ILO mà Việt Nam đã phê chuẩn, cũng như các chính sách hỗ trợ người lao động có con nhỏ”, bà Sinwon Park nhấn mạnh.

ILO khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động để hỗ trợ doanh nghiệp hiện thực hóa những cam kết này trong thực tiễn.