Tuần tới, trình Quốc hội điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ

ANTD.VN - Dự kiến giữa tuần tới, ngày 11-11, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình của Chính phủ về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, thảo luận ở tổ về nội dung này.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội chiều 6-11

Theo chương trình kỳ họp thứ 2 – Quốc hội khóa 16, ngày mai, 9-11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Đồng thời thảo luận 5 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thứ Ba, ngày 10-11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Cùng đó, thảo luận về chủ trương đầu tư 03 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Thứ Tư, ngày 11-11, Quốc hội nghe tờ trình về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Đặc biệt, chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; thảo luận ở tổ về nội dung này.

Thứ Năm, 12-11, Quốc hội dành cả ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn nhiều nhóm nội dung về đầu tư công, quản lý thuế, thúc đẩy chuyển đổi số…

Thứ Sáu, ngày 13-11, Quốc hội biểu quyết thông qua 03 luật, nghị quyết và tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ...