Đánh sập băng nhóm núp bóng doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp hoạt động phạm tội, Công an thành phố Hải Phòng đã chủ động rà soát, phát hiện, đấu tranh, triệt xóa các nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp để hoạt động phạm tội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Ngày 22-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã phá chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng hình sự có biểu hiện hoạt động núp bóng doanh nghiệp do Phùng Văn Huy (SN 1988; trú tại thôn Nam Thượng, phường Thành Đông, TP Hải Phòng) - Giám đốc Công ty TNHH Môi trường HT88, Quản lý và điều hành Công ty TNHH Môi trường xanh 93 có trụ sở tại cổng KCN An Phát 1, xã Trần Phú, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Quá trình điều tra xác định, năm 2023, Phùng Văn Huy thành lập Công ty TNHH Môi trường HT88; Huy là người đại diện theo pháp luật. Công ty đăng ký các ngành nghề thu gom rác thải, phế liệu, rác thải công nghiệp, vệ sinh công nghiệp và san lấp mặt bằng. Ngoài ra, Huy còn là chủ quán nhậu Bầu Bạn tại cùng địa chỉ. Lợi dụng pháp nhân công ty làm vỏ bọc, Huy cùng đồng phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tại Khu công nghiệp An Phát 1 và khu vực lân cận như: Hành vi cưỡng đoạt tài sản; Hành vi gây ô nhiễm môi trường...

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng tạm giữ hình sự 3 đối tượng Phùng Văn Huy, Nguyễn Hữu Lợi và Đinh Ngọc Quý

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm Phùng Văn Huy - Giám đốc Công ty, Nguyễn Hữu Lợi (SN 1994, trú tại xã Nam Sách, Hải Phòng), Đinh Ngọc Quý (SN 1992, trú tại xã Thái Tân, Hải Phòng) - là nhân viên, lái xe của Công ty TNHH Môi trường HT88 về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Để điều tra mở rộng vụ án, đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân nào là bị hại của nhóm đối tượng nêu trên liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng để làm việc, cung cấp tài liệu có liên quan đến hành vi vi phạm của nhóm đối tượng trên theo quy định.

Các thông tin liên quan cung cấp đến Phòng Cảnh sát hình sự, đề nghị liên hệ Thượng tá Hoàng Kim Thái - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hải Phòng (Địa chỉ: Số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng); SĐT: 0904.127.567.