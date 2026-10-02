Đặc quyền sống sang tại 'resort trên không' bên sông Hàn

ANTD.VN -Có những thành phố người ta tìm đến để nghỉ dưỡng vài ngày. Cũng có những nơi đủ hấp dẫn níu giữ lữ khách quay lại. Ở Đà Nẵng, một tổ hợp căn hộ sở hữu tầm nhìn ôm trọn sông, biển, những cây cầu và cả nhịp sống của thành phố, hứa hẹn biến trải nghiệm nghỉ dưỡng thành một phần đời sống thường nhật của cư dân.

Không gian sống ven sông Hàn hòa quyện giữa nhịp đô thị năng động và chất nghỉ dưỡng thư thái. Ảnh: Ánh Dương.

Hai thế hệ, một lựa chọn sống giữa lòng Đà Nẵng

“Trước đây, hầu như tháng nào tôi cùng tìm resort trong Đà Nẵng để vào nghỉ dưỡng. Bây giờ nhiều khi chẳng cần đi đâu cả. Sáng xuống nhà chạy bộ ven sông, chiều về bơi, tối chỉ cần đứng ở ban công là có cả thành phố trước mắt”, Minh Anh, 29 tuổi, cư dân tại tòa tháp Panoma - Sun Cosmo Residence, thảnh thơi chia sẻ về cuộc sống sau khi chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng lập nghiệp.

Với Minh Anh, điều hấp dẫn không chỉ là một căn hộ đẹp hay vị trí thuận tiện. Cô thích cảm giác sống giữa thành phố năng động nhưng vẫn giữ được khoảng thảnh thơi vốn thường phải tìm đến các khu nghỉ dưỡng mới có. Khi kết thúc một ngày làm việc, thay vì tiếp tục chen giữa dòng xe, Minh Anh có thể đi bộ ven sông, thư giãn bên mặt nước trước khi trở về nhà. Những ngày cuối tuần, biển, công viên, hồ bơi hay một quán cà phê phong cách cũng chỉ cách nhà vài bước chân.

Tháp The Panoma thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence ven sông Hàn. Ảnh: Ánh Dương.

Còn với ông Hoàng Tâm, chủ sở hữu 3 căn hộ tại dự án Sun Symphony Residence, lựa chọn chuyển đến sống ven sông Hàn chính là quyết định đầu tư cho tương lai con cái. Gắn bó với Đà Nẵng cả đời, ông không thiếu một nơi để ở, nhưng muốn tìm một chốn an cư thuận tiện hơn cho cả gia đình, nơi vợ chồng ông có thể sống gần con cháu. “Tôi ở Đà Nẵng hơn 50 năm nên sông Hàn, sóng biển hay những cây cầu vốn chẳng xa lạ. Nhưng tôi muốn một nơi mà người lớn tuổi có thể đi bộ, trẻ con có chỗ chơi, nếu khai thác cho thuê được giá cao thì càng tuyệt vời”, ông Tâm cho hay.

Hai câu chuyện tưởng khác nhau lại gặp ở một điểm: người ta đang tìm kiếm nhiều hơn một căn nhà. Họ tìm kiếm một phong cách sống nơi những gì từng được xem là đặc quyền của kỳ nghỉ dưỡng cao cấp được đưa vào đời sống hàng ngày tại chính những tòa căn hộ ven sông Hàn. Với căn hộ được ví như “resort giữa tầng không”, đặc quyền của chủ sở hữu chính là thu vào tầm mắt những lớp cảnh quan riêng có của Đà Nẵng: sông Hàn chảy qua trung tâm, biển nằm bên đô thị, bán đảo Sơn Trà hùng vĩ, hay những cây cầu biểu tượng đã định vị “mã gen” của thành phố bên sông.

Đặc quyền thu trọn "dòng sông ánh sáng" và các cây cầu biểu tượng từ ban công Sun Symphony Residence. Ảnh: Sun Property.

Từ trên cao, khoảng cách giữa căn hộ và cảnh quan gần như được xóa bỏ; thiên nhiên, mặt nước và nhịp sống đô thị cùng hiện diện trong không gian riêng tư. Đó cũng là lựa chọn để cư dân thay đổi cách tận hưởng thành phố của mình. Nói cách khác, với các căn hộ ven sông Hàn, cảnh quan đã trở thành một phần của trải nghiệm sống thường nhật.

Trên tinh thần ấy, tòa tháp căn hộ Symphony 5 thuộc quần thể Sun Symphony Residence đang trở thành tâm điểm chú ý khi hội đủ những tiêu chí của một không gian sống đẳng cấp giữa trung tâm Đà thành, nhất là những đặc quyền vốn chỉ có ở resort 5 sao.

Symphony 5 – “Resort trên không” bên sông Hàn

Symphony 5 - cơ hội cuối cùng sở hữu không gian sống đẳng cấp tại quần thể Sun Symphony Residence. Ảnh: Sun Property.

Nếu những tòa tháp S1, S2, S3 hiện hữu cho thấy sức sống đang thành hình rõ nét tại quần thể Sun Symphony Residence, thì Symphony 5 chính là mảnh ghép cuối cùng giúp hoàn thiện dự án, đồng nghĩa đây là cơ hội cuối cho nhà đầu tư sở hữu căn hộ giữa tâm điểm sống mới bờ Đông sông Hàn.

Tòa tháp được phát triển trên quỹ đất thương mại, dịch vụ rộng 11.371 m², ngay nút giao Trần Hưng Đạo - Lê Văn Duyệt bên sông Hàn. Tòa tháp cao 31 tầng, có 2 tầng hầm, cung cấp hơn 1.200 căn hộ, gồm studio, 1 phòng ngủ +1, 2 phòng ngủ và penthouse. Đặc biệt, Symphony 5 không đứng độc lập mà được đặt trong một quần thể đã hoàn thiện hệ tiện ích, với điểm nhấn là hệ thống công viên cảnh quan lên đến 19.000 m², các bến du thuyền, đường dạo ven sông… tạo nên một không gian sống thư giãn hiếm có ngay giữa trung tâm thành phố.

Cư dân Symphony 5 được rèn luyện thể chất và thư giãn tại hệ thống công viên 19.000 m² ngay thềm nhà. Ảnh: Sun Property.

Symphony 5 cũng chú trọng yếu tố nghỉ dưỡng với hệ tiện ích nội khu gồm hồ bơi phong cách resort, gym, spa, khu yoga và vườn trên cao. Tòa tháp còn bổ sung không gian meeting room, đáp ứng nhu cầu vừa làm việc vừa tận hưởng của nhóm chuyên gia, doanh nhân và những người có lối sống linh hoạt.

Về vị trí, từ Symphony 5, cư dân có thể kết nối dễ dàng tới biển Mân Thái, Mỹ Khê, quần thể giải trí Da Nang Downtown và sân bay quốc tế; đồng thời thừa hưởng cảnh quan đặc trưng của khu vực bờ Đông sông Hàn. Đây cũng là điểm khiến khái niệm “resort trên không” trở nên rõ nghĩa hơn. Một resort thông thường có thể cho người ta vài ngày nghỉ tách khỏi nhịp sống bận rộn. Còn ở Symphony 5, cư dân có nơi để nghỉ ngơi, có cảnh quan để thưởng ngoạn, có không gian để vận động và làm việc, nhưng vẫn ở giữa một thành phố đang phát triển từng ngày.

Một nơi để sống và tận hưởng; một không gian đủ riêng tư để sống cho riêng mình, nhưng cũng đủ rộng mở để kết nối với mọi người… tất cả đều có tại Symphony 5.