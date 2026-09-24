Giải mã sức hút Symphony 5: Cân bằng không gian mặt nước và nhịp sống lễ hội bên sông Hàn

ANTD.VN -Tại các đô thị phát triển, giới thành đạt ngày càng khắt khe khi tìm kiếm nơi an cư vừa tiện kết nối, vừa đủ yên tĩnh để tái tạo năng lượng. Tọa lạc ven sông Hàn, tòa tháp Symphony 5 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence gây ấn tượng khi dung hòa hai nhu cầu đối lập: sự tĩnh lặng của mặt nước ban ngày và nhịp sống sôi động về đêm.

Không gian sống ven sông Hàn tại Sun Symphony Residence đang lọt vào “tầm ngắm” của giới tinh hoa Đà Nẵng. Ảnh: Sun Property.

Nhu cầu phục hồi năng lượng và xu hướng tìm về không gian mặt nước

Áp lực từ nhịp sống bận rộn tại các đô thị lớn khiến việc chăm sóc sức khỏe tinh thần thành ưu tiên hàng đầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 29% người trưởng thành trên toàn cầu thường xuyên đối mặt với căng thẳng tâm lý. Khảo sát mới từ Herbalife cho thấy người Việt ngày càng coi trọng sức khỏe toàn diện với 90% người tham gia đánh giá yếu tố này là "rất quan trọng", trong đó 44% mong muốn cải thiện giấc ngủ, sức khỏe tinh thần và khả năng quản lý căng thẳng.

Đáng chú ý, nhiều nghiên cứu về tâm lý học môi trường đã chỉ ra rằng, không gian mặt nước mang lại hiệu ứng thư giãn rất tự nhiên. Chỉ cần thong dong ngắm dòng chảy hay đón làn gió mát ven sông đã có thể nhanh chóng xoa dịu mệt mỏi, tái tạo năng lượng và lấy lại sự tập trung hiệu quả hơn so với việc dành phần lớn thời gian trong các không gian khép kín giữa phố thị.

Điều này lý giải vì sao tại Đà Nẵng, tiêu chí lựa chọn nơi an cư của giới thành đạt đang chuyển dịch rõ nét. Trong bối cảnh thành phố được ưu tiên phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do (FTZ), đồng thời đưa ra các chính sách thu hút nhân tài quốc tế với mức lương lên đến 150 triệu đồng/tháng, làn sóng chuyên gia, doanh nhân và nhân sự chất lượng cao dịch chuyển về đây ngày càng đông.

“Thành phố đáng sống” đang trở thành bến đỗ an cư lý tưởng của cộng đồng chuyên gia và nhân sự chất lượng cao toàn cầu. Ảnh: Ánh Dương.

Thay vì một căn hộ thông thường, họ ưu tiên tìm kiếm không gian sống đầy đủ tiện ích ven sông Hàn để vừa duy trì kết nối công việc thuận tiện, vừa tận hưởng môi trường sinh thái trong lành giúp cân bằng thân - tâm - trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Với nhóm khách thuê cao cấp, việc chấp nhận trả thêm 30-50% chi phí thuê nhà để đổi lấy không gian sống chất lượng ngay trung tâm thành phố là điều rất đỗi bình thường.

Đánh giá về xu hướng này, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) nhận định: “Nhóm lao động tinh hoa và khách hàng hưởng thụ đều có yêu cầu rất cao về không gian sống. Do đó, các căn hộ hạng sang, khu lưu trú cao cấp đạt chuẩn quốc tế sẽ là lựa chọn hàng đầu”. Tuy nhiên, các không gian sống vừa kề cận trung tâm, vừa ôm trọn mặt nước sinh thái hiện nay rất hữu hạn do quỹ đất ven sông Hàn gần như đã được lấp đầy.

Điểm chạm cân bằng giữa tĩnh lặng và sôi động bên sông Hàn

Không gian sống ngập tràn hơi thở thiên nhiên tại tháp Symphony 5 giúp cư dân tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. Ảnh: Sun Property.

Tọa lạc tại mặt đường Trần Hưng Đạo - Lê Văn Duyệt ven bờ sông Hàn, tòa tháp Symphony 5 do Sun Property (thành viên Sun Group) phát triển được xem là lựa chọn phù hợp cho bài toán dung hòa giữa sự yên tĩnh và năng động phố thị. Mảnh ghép cuối cùng của quần thể Sun Symphony Residence mang đến “nhịp sống kép”: ban ngày yên tĩnh để nghỉ ngơi thư giãn, ban đêm lại nhộn nhịp với các hoạt động vui chơi, giải trí.

Tại Symphony 5, một ngày mới bắt đầu khi cư dân thảnh thơi dạo bộ dưới những hàng cây ven sông, hít thở bầu không khí mát mẻ từ mặt nước hoặc tập luyện thể thao tại công viên kế cận rộng tới 10.000m² do đơn vị quốc tế EGO thiết kế. Hệ thống tiện ích chuẩn resort như hồ bơi ngoài trời 450m², phòng gym, khu yoga và vườn cảnh quan trên tầng 27 góp phần mang đến không gian nghỉ ngơi trọn vẹn, giúp cư dân rèn luyện sức khoẻ và xua tan căng thẳng.

Hệ thống tiện ích chuẩn resort đáp ứng trọn vẹn nhu cầu rèn luyện thể chất và thư giãn tinh thần của cư dân Symphony 5. Ảnh: Sun Property.

Khi màn đêm buông xuống, cư dân Symphony 5 lại hòa mình vào nhịp sống sôi động, bởi chỉ cần bước xuống thềm nhà là có thể trải nghiệm kinh tế đêm và các sự kiện lễ hội diễn ra tại trục đường sầm uất bậc nhất ven sông Hàn. Đặc biệt, từ chính căn hộ của mình, gia chủ có thể thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp thơ mộng của biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà cùng những cây cầu biểu tượng lung linh ánh đèn trên “dòng sông ánh sáng”.

Góp phần làm nên sức hút cho căn hộ Symphony 5 còn phải kể đến khả năng kết nối linh hoạt. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố, dự án đóng vai trò như điểm chạm liên kết nhanh chóng tới các tâm điểm du lịch và hạ tầng như biển Mân Thái (3km), Danang Downtown (5km) và sân bay quốc tế (7km). Lợi thế này giúp mọi nhu cầu di chuyển - từ đi làm, đón tiếp đối tác đến các kỳ nghỉ dưỡng cuối tuần - đều diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Sở hữu căn hộ Symphony 5 là nắm giữ đặc quyền an cư sinh thái và cơ hội sinh lời từ làn sóng chuyên gia quốc tế. Ảnh minh hoạ: Sun Property.

Khi sự bình yên của sông Hàn hòa cùng nhịp sống lễ hội và tiện nghi phố thị, Symphony 5 chính là không gian an cư trọn vẹn cho giới thành đạt. Với mức giá chỉ từ 1,8 tỷ đồng cho căn studio, dự án không chỉ là “chốn đi về” giúp tái tạo năng lượng mỗi ngày, mà còn là tài sản độc bản với tiềm năng khai thác lưu trú vượt trội, đón đầu dòng khách quốc tế đổ về Đà Nẵng.