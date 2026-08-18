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Nga sản xuất loạt động cơ máy bay PD-8, bước vào ‘top 4 CLB tinh hoa’ hàng không thế giới

Bạch Dương

ANTD.VN - Sự xuất hiện của động cơ PD-8 sản xuất loạt đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực tự chủ ngành hàng không Nga, khi Moskva từng bước thay thế các dòng động cơ nhập khẩu bằng sản phẩm do chính mình phát triển và sản xuất. Không chỉ là “trái tim” của thế hệ máy bay mới, PD-8 còn được xem như minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ động lực hàng không – lĩnh vực vốn được coi là một trong những bài kiểm tra khắt khe nhất đối với một cường quốc công nghiệp.

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