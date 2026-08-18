Mark Zuckerberg muốn đưa AI Mỹ vượt Trung Quốc trong cuộc đua 'siêu trí tuệ'

ANTD.VN - Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg vừa công bố tầm nhìn về tương lai trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó kêu gọi Mỹ thúc đẩy các mô hình AI mở để giành lợi thế trước Trung Quốc, đồng thời cảnh báo việc kiểm soát quá chặt công nghệ có thể khiến Washington tụt lại trong cuộc đua toàn cầu.

Mark Zuckerberg gọi chính phủ Mỹ nới lỏng các quy định đối với các công ty AI

Ông Zuckerberg cho rằng Mỹ cần cạnh tranh mạnh mẽ với Trung Quốc, ngăn nguy cơ chính phủ kiểm soát quá mức AI và bảo đảm công nghệ “siêu trí tuệ” cuối cùng có thể đến tay mọi người.

“Siêu trí tuệ” là khái niệm chỉ một giai đoạn mang tính lý thuyết khi năng lực của AI vượt qua trí thông minh của con người.

Một trọng tâm trong chiến lược mà người đứng đầu Meta đề xuất là các mô hình “trọng số mở”, cho phép người dùng tải xuống các tham số chi phối cách một hệ thống AI vận hành.

Tuy nhiên, khác với phần mềm nguồn mở hoàn toàn, các mô hình này không công khai toàn bộ mã nguồn bên dưới.

Cách tiếp cận này tạo ra sự khác biệt giữa Meta với hai đối thủ lớn OpenAI và Anthropic - các nhà phát triển ChatGPT và Claude - vốn chủ yếu tập trung vào những mô hình AI đóng.

Meta đã đầu tư hàng tỷ USD vào Meta Superintelligence Labs trong nỗ lực bắt kịp các đối thủ.

Nhà sáng lập Zuckerberg cũng công bố tầm nhìn mới, tập đoàn giới thiệu Glimmer, một mô hình trọng số mở được phát triển một phần từ Muse Spark - mô hình đóng mà Meta ra mắt hồi tháng 4.

Theo Meta, Glimmer sử dụng ít năng lực tính toán hơn nhiều mô hình khác nhưng vẫn đủ mạnh để vận hành các “AI agent”, tức những phần mềm có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ mà không cần con người can thiệp liên tục.

Sức ép đối với các tập đoàn công nghệ Mỹ ngày càng lớn khi các nhà phát triển Trung Quốc như Alibaba, DeepSeek và Moonshot trong những tháng gần đây liên tục đưa ra các mô hình mở tiên tiến với chi phí thấp hơn.

Điều này buộc các doanh nghiệp Mỹ phải giảm giá và phát triển những mô hình tiết kiệm hơn.

Ông Zuckerberg cũng chỉ trích các phòng thí nghiệm tập trung xây dựng AI phục vụ doanh nghiệp, chính phủ và những tổ chức lớn, cho rằng cách tiếp cận này có thể khiến quyền lực ngày càng tập trung vào các tổ chức thay vì cá nhân.

“Thay vì tập trung siêu trí tuệ, chúng ta nên phân phối nó rộng rãi và trao cho mỗi người khả năng định hướng nó”, ông Zuckerberg nhấn mạnh.

CEO Meta đồng thời kêu gọi Washington tạo môi trường pháp lý linh hoạt cho các mô hình mở. Theo ông, trong một lĩnh vực thay đổi nhanh như AI, sự hợp tác chủ động giữa chính phủ và những phòng thí nghiệm hàng đầu sẽ hiệu quả hơn việc áp dụng một quy trình đánh giá cứng nhắc trong mọi trường hợp.

“Mục tiêu của chúng ta phải là đưa các mô hình nguồn mở của Mỹ trở thành những mô hình tốt nhất thế giới. Điều này đòi hỏi loại bỏ những rào cản khiến các mô hình nguồn mở của Mỹ khó cạnh tranh”, ông Zuckerberg nói.

Ông cảnh báo chỉ một tháng trì hoãn cũng có thể tạo ra “rủi ro đáng kể đối với vị thế dẫn đầu của Mỹ”, trong khi các mô hình nước ngoài tiếp tục tăng tốc.

Tham vọng AI của Meta đi kèm một khoản đầu tư khổng lồ. Tập đoàn dự kiến chi tới 145 tỷ USD trong năm nay, gần gấp đôi năm 2025, trong bối cảnh tăng tốc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ AI.