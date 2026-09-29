Đà Nẵng tiên phong kiến tạo 'đô thị lễ hội'

ANTD.VN -Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị lần đầu tiên đưa khái niệm “đô thị lễ hội” vào danh mục hạ tầng kinh tế - du lịch quốc gia. Tuy nhiên, gần một thập kỷ trước khi cụm từ này xuất hiện trên văn bản, Đà Nẵng đã kiên trì gây dựng hình hài của một đô thị lễ hội đích thực.

Khi ánh sáng sông Hàn biến thành “cỗ máy” tăng trưởng kinh tế

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đánh dấu bước chuyển chiến lược của du lịch Việt Nam: từ khai thác tài nguyên thô sang kiến tạo giá trị và trải nghiệm. Lần đầu tiên, các khái niệm như “tổ hợp biểu diễn nghệ thuật”, “phố lễ hội” hay “đô thị lễ hội” được nâng tầm thành định hướng hạ tầng quốc gia. Điều này hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP và đạt tổng thu 80-90 tỷ USD vào năm 2030.

Nếu như hạ tầng cứng (sân bay, đường sá, khách sạn) tạo điều kiện đưa du khách đến, thì “hạ tầng mềm” (sự kiện, nghệ thuật, kinh tế đêm) mới là thứ quyết định thời gian lưu trú, mức chi tiêu và khả năng quay trở lại.

Đà Nẵng đã thành công trong việc đưa lễ hội DIFF thành một thương hiệu

Điều Nghị quyết 26 vừa gọi tên thực ra đã được Đà Nẵng kiểm chứng từ lâu. Năm 2008, Cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) ra đời với quy mô vỏn vẹn hai đêm. Bước ngoặt lịch sử diễn ra vào năm 2017 khi chính quyền thành phố bắt tay cùng Sun Group thực hiện xã hội hóa, nâng tầm DIFC thành Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) kéo dài suốt hai tháng.

DIFF lập tức vượt khỏi khuôn khổ của một giải đấu giải trí thuần túy để trở thành “hạt nhân” của cả một hệ sinh thái kinh tế đô thị. Suốt hai mùa hè mỗi năm, ánh sáng trên bầu trời sông Hàn được chuyển hóa thành “dòng tiền” chảy vào hệ thống khách sạn, nhà hàng, hãng hàng không, siêu thị và các đơn vị vận tải. Mùa DIFF 2018 thu hút hơn 1,5 triệu lượt khách; và đến mùa hè 2026, các cơ sở lưu trú Đà Nẵng đã phục vụ hơn 2,16 triệu lượt khách chỉ riêng trong tháng 8 (tăng 26,9% so với cùng kỳ), mang về doanh thu lưu trú – ăn uống đạt 7.429 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Hanoi Redtours cho biết, khi DIFF được kéo dài, tuần nào có pháo hoa doanh nghiệp lữ hành này cũng có đoàn khách lớn. Một lễ hội được đầu tư bài bản đã thực sự trở thành lực hút thị trường. “Đà Nẵng đã thành công trong việc đưa lễ hội này thành một thương hiệu - thương hiệu thành phố pháo hoa. Trước kia tôi rất phản đối chuyện chỉ tổ chức bắn pháo hoa vào đợt nghỉ ngày lễ. Nhưng giờ Đà Nẵng đã thay đổi”- ông Nguyễn Công Hoan nói.

Cầu Vàng - công trình biểu tượng nổi tiếng tại Đà Nẵng

Từ “hạt nhân” DIFF, Đà Nẵng hình thành ba lớp giá trị bổ trợ. DIFF tạo mùa sự kiện, các công trình như Ba Na Hills và Cầu Vàng tạo biểu tượng quanh năm, còn hệ thống nghỉ dưỡng và MICE thu hút dòng khách chi tiêu cao. Ba lớp giá trị ấy giúp thành phố giảm phụ thuộc vào một mùa du lịch hay một sản phẩm đơn lẻ.

“DIFF là một ví dụ rất đáng chú ý. Nếu chỉ nhìn DIFF như một cuộc thi trình diễn pháo hoa thì chúng ta sẽ đánh giá chưa hết giá trị của nó. Giá trị lớn hơn nằm ở chỗ DIFF tạo ra một “lý do để đi Đà Nẵng” vào một thời điểm cụ thể, sau đó kéo theo hàng loạt nhu cầu khác: lưu trú, hàng không, nhà hàng, vận chuyển, mua sắm, vui chơi giải trí, tham quan, trải nghiệm văn hóa và các sản phẩm du lịch khác. Nói cách khác, sự kiện tạo ra nhu cầu du lịch; còn hệ sinh thái sản phẩm biến nhu cầu đó thành doanh thu và giá trị kinh tế. Năm 2026, chẳng hạn, lịch sự kiện của Đà Nẵng được kéo dài từ mùa hè đến những tháng cuối năm, kết hợp pháo hoa, điện ảnh, giao lưu văn hóa quốc tế, lễ hội truyền thống, thể thao, nghệ thuật và các hoạt động cuối năm. Đây là một cách rất hiệu quả để giải quyết bài toán mùa vụ”, ông Vũ Văn Tuyên- CEO Travelogy Việt Nam đánh giá.

DIFF, Ba Na Hills, Cầu Vàng cùng nhiều sự kiện lễ hội khác của Đà Nẵng đã giúp thành phố Đà Nẵng thu hút du khách quanh năm

Tầm vóc của một đô thị lễ hội tầm châu lục

Tuy nhiên, với Đà Nẵng, dù đã xây dựng được thương hiệu “thành phố pháo hoa”, thì khoảng cách giữa một “thành phố có nhiều sự kiện” và một “đô thị lễ hội hoàn chỉnh” vẫn còn rất đáng kể.

Một thành phố nhiều sự kiện chỉ dừng lại ở việc đăng cai các lễ hội đơn lẻ, phân mảnh theo mùa. Khi đèn sân khấu tắt, đô thị lại trở về trạng thái trầm lắng. Ngược lại, một "đô thị lễ hội" đúng nghĩa đòi hỏi một "hệ sinh thái nội dung" (content ecosystem) vận hành 365 ngày/năm. Nơi đó, lễ hội trở thành nhịp thở đô thị, văn hóa thành hạ tầng, và không gian công cộng trở thành sân khấu đại chúng. Phép thử nghiệt ngã cho một đô thị lễ hội là: Khi vắng sự kiện lớn, liệu du khách có lý do để tìm đến vào một tối giữa tuần?

Đà Nẵng cùng Sun Group đang kiến tạo những "siêu hạ tầng mềm" chưa từng có như Da Nang Downtown - "Tổ hợp giải trí - đêm" ngay trung tâm thành phố

Đà Nẵng không né tránh khoảng cách ấy. Ngược lại, thành phố đang là địa phương đi đầu, chủ động rút ngắn khoảng cách này bằng những bước đi mang tính bước ngoặt.

Để giải bài toán "làm rực rỡ 365 ngày", Đà Nẵng cùng Sun Group đang kiến tạo những "siêu hạ tầng mềm" chưa từng có như Da Nang Downtown - "Tổ hợp giải trí - đêm" ngay trung tâm thành phố hay Sun Galaxy Complex -"siêu dự án" hạ tầng lễ hội và biểu diễn nghệ thuật quy mô chuẩn quốc tế.

Đây được xác định là những mảnh ghép quyết định giúp Đà Nẵng sở hữu trung tâm hòa nhạc, nhà hát và không gian sự kiện trong nhà/ngoài trời tầm cỡ châu lục, đủ sức đón nhận các tour diễn toàn cầu của những ngôi sao thế giới.

Sự đồng hành bền bỉ suốt gần 2 thập kỷ của Sun Group với Đà Nẵng cũng là minh chứng sinh động nhất cho thông điệp của Nghị quyết 26: “Doanh nghiệp là lực lượng tiên phong”.

Bằng tư duy kiến tạo điểm đến, Sun Group không chỉ rót hàng nghìn tỷ đồng làm pháo hoa hay xây dựng công trình, mà đang cùng thành phố kiến tạo một hệ sinh thái vận hành đô thị lễ hội bài bản. Có thể nói, xét về tinh thần “xã hội hóa” lễ hội, Đà Nẵng là một trong những địa phương đi tiên phong.

Sun Galaxy Complex được kỳ vọng trở thành hạ tầng lễ hội và biểu diễn quy mô quốc tế.

Nằm ở vị trí trái tim của dải di sản miền Trung (kết nối Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn), Đà Nẵng không dừng lại ở vai trò một điểm dừng chân. Với tư cách là “cực tăng trưởng du lịch” được Bộ Chính trị định vị ngang hàng với Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng đang đóng vai trò "đầu tàu" kéo dài thời gian lưu trú và phân phối dòng khách chi tiêu cao ra toàn vùng.

Theo ông Vũ Văn Tuyên, Đà Nẵng có đầy đủ tiềm năng để trở thành “một Đà Nẵng của châu Á”. “Đà Nẵng không cần trở thành một bản sao của Singapore, Seoul hay một thành phố châu Âu. Đà Nẵng phải trở thành Đà Nẵng của châu Á. Và “DNA” đó phải được xây dựng từ những lợi thế mà Đà Nẵng đang có: biển – sông – núi – ánh sáng – âm nhạc – nghệ thuật – ẩm thực – văn hóa miền Trung – con người thân thiện – một đô thị hiện đại nhưng gần thiên nhiên. Nếu kết hợp được những yếu tố đó, tôi tin Đà Nẵng có thể tạo ra một mô hình rất riêng: Festival by the Sea – Entertainment by the River – Culture in the City – Nature around the City có thể trở thành một câu chuyện thương hiệu rất mạnh của Đà Nẵng”- ông Vũ Văn Tuyên cho biết.

Nhìn lại hành trình gần 20 năm, từ dòng sông Hàn trầm mặc đến những đêm hè rực rỡ pháo hoa, và giờ đây là những siêu tổ hợp giải trí đêm đang dần thành hình, hứa hẹn biến nơi đây thành “thành phố không ngủ”, Đà Nẵng đã chứng minh bản lĩnh của một “cực tăng trưởng du lịch”. Với nền tảng hạ tầng sẵn có, tư duy quản trị hiện đại cùng sự đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược, Đà Nẵng hoàn toàn đủ dữ liệu và trải nghiệm để vươn tầm, trở thành một Đô thị lễ hội tầm cỡ châu lục.