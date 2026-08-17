Nhà máy thép lớn nhất Ukraine bị tấn công tên lửa

ANTD.VN - Nhà máy thép lớn nhất Ukraine đã tạm dừng một phần hoạt động sản xuất sau cuộc tấn công tên lửa của Nga làm hư hại các cơ sở trọng yếu.

Lính cứu hỏa Ukraine nỗ lực dập tắt đám cháy tại một cơ sở công nghiệp. Ảnh minh họa: DSNS

Theo quân đội Nga, ArcelorMittal Krivoy Rog - tọa lạc tại thành phố Krivoy Rog thuộc vùng Dnepropetrovsk - là một tổ hợp sản xuất thép khép kín chuyên chế tạo các sản phẩm thép cán, bao gồm loại thép được sử dụng cho vũ khí và khí tài quân sự của Ukraine.

Trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 16-8, công ty cho biết cuộc tấn công diễn ra trong đêm đã làm hư hại “các xưởng sản xuất chính về năng lượng và lò cao”, buộc họ phải tạm dừng một phần hoạt động. Công ty cho biết thêm, các chuyên gia đang đánh giá mức độ thiệt hại cũng như triển vọng và thời gian cần thiết để khôi phục hoạt động.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng Nga đã tấn công các xưởng sản xuất tại tổ hợp sản xuất thép này, cho biết mục tiêu đã bị đánh trúng trong đợt tấn công phối hợp sử dụng vũ khí chính xác phóng từ mặt đất và trên không cùng máy bay không người lái (UAV) tầm xa.

Chiến dịch tấn công trong đêm cũng nhắm vào một nhà máy lọc dầu ở Kremenchug, thuộc vùng Poltava. Tại Kiev, lực lượng Nga đã tấn công cơ sở Fire Point - nơi Moscow cho là chuyên sản xuất linh kiện, đầu đạn và động cơ đẩy nhiên liệu rắn cho tên lửa hành trình Flamingo.

Một mục tiêu khác là Kiev-111, cơ sở do Công ty Ukrdefense vận hành, chuyên sản xuất linh kiện cho máy bay không người lái tấn công, UAV đánh chặn Khrushch và UAV Harpia.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nguồn: RT

Nga đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào những cơ sở hậu cần và công nghiệp quốc phòng của Ukraine sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố “chiến dịch gây sức ép” kéo dài 40 ngày vào cuối tháng 6. Kiev mô tả chiến dịch tấn công bằng UAV tầm xa này là nỗ lực nhằm buộc Moscow phải đàm phán theo các điều kiện do Ukraine đưa ra.

Trong những tuần tiếp theo, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga, những kho hàng do nhà bán lẻ Wildberries - thường được ví là “Amazon của Nga” - vận hành, cũng như các địa điểm nằm xa tiền tuyến.

Moscow mô tả các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, khu dân cư và trung tâm hậu cần là hành động “khủng bố”, đồng thời cho biết các vụ tấn công này đã khiến hàng chục dân thường thiệt mạng.

Theo tờ Financial Times, những cuộc tấn công trả đũa của Nga nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn Patriot của Kiev, khiến các kíp vận hành hệ thống phòng không rơi vào tình thế “bất lực” trước các đợt tấn công dồn dập. Về phần mình, Moscow luôn khẳng định họ không bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường.