Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị lại mức án vì nộp thêm 1 #1 tỷ đồng

ANTD.VN - Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp khắc phục thêm 1,1 tỷ đồng như lời hứa trước đó và 8 đồng phạm cũng nộp thêm 20-200 triệu đồng.

Chiều 1-10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tiếp tục phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của bà Tiến và 9 đồng phạm trong vụ án thất thoát, lãng phí hơn 800 tỷ đồng tại cơ sở 2 của bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai.

Thư ký phiên toà thông báo, đến thời điểm này, từ chiều qua đến giờ đã nhận được biên lai nộp tiền tại cơ quan thi hành án của 9 người. Trong đó, cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp 1,1 tỷ đồng như cam kết chiều ngày 30-9.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa phúc thẩm.

Các bị cáo gồm Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) khắc phục thêm 170 triệu đồng.

Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) khắc phục thêm 200 triệu đồng; Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT) và Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng) khắc phục thêm 20 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) khắc phục 100 triệu đồng; Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) khắc phục thêm 50 triệu đồng; Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) nộp thêm 120 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Riêng bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) và Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) không khắc phục thêm… Nguyện vọng chung của các bị cáo này đều là được giảm án hoặc chuyển sang án treo.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phúc thẩm Võ Hồng Sơn xác nhận tổng số tiền các bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả bổ sung là 1,7 tỷ đồng.

Trước việc các bị cáo khắc phục thêm vụ án, đại diện cơ quan công tố quyết định thay đổi quan điểm giải quyết vụ án, đề nghị giảm thêm án cho các bị cáo.

Cụ thể, cựu Bộ trưởng Kim Tiến được đề nghị giảm 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù. Với kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Tiến, Viện công tố cho rằng không có căn cứ để chấp nhận.

Đại diện cơ quan công tố đề nghị giảm án cho bị cáo Trần Văn Sinh 2 năm 6 tháng - 3 năm tù; giảm án cho bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn 2 năm 6 tháng - 3 năm tù; giảm án cho bị cáo Đào Văn Sinh 6 -12 tháng tù; giảm án cho bị cáo Nguyễn Chiến Thắng 3 năm 6 tháng - 4 năm tù.

Đại diện Viện công tố đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp phúc thẩm cho bị cáo Hoàng Xuân Hiệp, Nguyễn Kim Trung, Lê Văn Cư và Nguyễn Doãn Tú được hưởng án treo.

Sau khi đại diện Viện công tố trình bày quan điểm giải quyết vụ án, HĐXX quyết định nghị án kéo dài, chiều 7-10 tới tuyên án.

Trước đó, chiều 30-9, HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên tòa theo nguyện vọng của 5 bị cáo. Theo đó, dù nộp xong nghĩa vụ tài chính của mình trong vụ án, những người này vẫn muốn nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả vụ án, xin giảm nhẹ hình phạt.