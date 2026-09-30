Tình tiết bất ngờ khiến chưa thể tuyên án vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến như kế hoạch

ANTD.VN - Trước đề nghị được nộp thêm tiền khắc phục hậu quả của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm, tòa cấp phúc thẩm đã tạm dừng việc tuyên án theo kế hoạch để các bị cáo cùng người thân thực hiện “trong khả năng”.

Theo kế hoạch, chiều nay (30-9), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nôi đưa ra phán quyết với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

Tuy nhiên, chủ tọa Võ Hồng Sơn cho hay trước giờ tuyên án, 4 bị cáo đã khắc phục xong phần tiền nghĩa vụ của mình, có nguyện vọng nộp thêm để cùng khắc phục hậu quả vụ án.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án theo kỉ phần nhưng vẫn có nguyện vọng khắc phục thêm.

Các bị cáo gồm Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó vụ trưởng trang thiết bị công trình y tế; Lê Văn Cư, cựu Phó viện trưởng Viện kinh tế xây dựng; Trần Văn Sinh, cựu Trưởng phòng kỹ thuật dự toán Ban quản lý dự án y tế trọng điểm và Nguyễn Kim Trung, cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm. Nhóm bị cáo này cho hay sẽ tác động gia đình nộp thêm tiền nhưng không nói rõ con số là bao nhiêu.

Cựu Bộ trưởng Kim Tiến vắng mặt tại phiên phúc thẩm do đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) nên chỉ có luật sư bào chữa.

Luật sư của cựu Bộ trưởng trình bày, thân chủ của mình mong muốn cùng các cựu đồng nghiệp trong vụ án khắc phục hậu quả. Cụ thể, bị cáo Tiến sẽ nộp thêm 1,1 tỷ đồng và “có thể tiến hành ngay chiều nay”.

Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Tiến 6 năm tù và buộc khắc phục 108 tỷ đồng do có vi phạm gây thất thoát, lãng phí tại các dự án Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2. Cựu Bộ trưởng kháng cáo hợp lệ với nội dung xin giảm nhẹ, được hưởng án treo và giảm nghĩa vụ nộp tiền khắc phục hậu quả.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa phúc thẩm.

Tại tòa phúc thẩm, đại diện viện Công tố cho rằng án treo chỉ có thể dành cho người bị tuyên từ 3 năm tù trở xuống còn bị cáo Tiến bị cấp sơ thẩm phạt 6 năm tù nên không đủ điều kiện hưởng án treo dù đã nộp đủ 108 tỷ đồng khắc phục hậu quả cá nhân.

Sau khi nghe luật sư của bị cáo Tiến và các bị cáo trình bày nguyện vọng nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, chủ tọa phân tích hậu quả vụ án rất lớn, khoảng 700 tỷ đồng và hiện còn thiếu hơn 574 tỷ đồng...

Nêu ý kiến của mình, đại diện Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm ủng hộ việc tạo điều kiện cho các bị cáo khắc phục triệt để hậu quả vụ án.

Do vậy, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa để các bị cáo và người thân có thể nộp thêm tiền khắc phục hậu quả.

Hồ sơ vụ án cho thấy, các bị cáo trong vụ có 3 sai phạm chính, liên quan các dự án xây dựng bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức sơ sở 2.

Đầu tiên, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 đồng phạm gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng gồm tiền thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết; tiền chi cho 2 dự án trong thời gian tạm ngưng; tiền vốn hỗ trợ doanh nghiệp.

Tiếp theo, quá trình thực hiện 2 dự án, bà Tiến cùng cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, còn “hỗ trợ” một số doanh nghiệp được trúng thầu.

Qua đây, Nguyễn Chiến Thắng thỏa thuận nhận 5% giá trị thanh toán trước thuế từ các nhà thầu. Vì vậy, phía điều tra cáo buộc bị cáo Thắng nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng...

Sau khi bị cáo Thắng nghỉ hưu, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn lên làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm và tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu. Bị cáo này bị xác định nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng...

Sai phạm thứ 3 trong vụ án, theo viện kiểm sát là bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng đã nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng với lời hứa can thiệp, giúp đỡ Bộ Y tế trong quá trình Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm tra 2 dự án. Kết quả điều tra cho thấy, Thiêm đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền này.