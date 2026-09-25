Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án

ANTD.VN - Chiều 25-9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo liên quan, do để thất thoát lãng phí hơn 803 tỷ đồng tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Tại phiên tòa, vị chủ tọa công bố nội dung văn bản mà Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức gửi đến tòa án. Trong đó, hai bệnh viện này đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ tội cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Nội dung các văn bản nêu, hai bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 hiện đã đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả, cho thấy việc xây dựng hai bệnh viện này là đúng đắn, trong đó có sự đóng góp của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm.

Chủ tọa cũng công bố bị cáo Nguyễn Thị Tiến đã khắc phục xong hậu quả vụ án đối với phần trách nhiệm của bị cáo và bị cáo có nhiều đơn xin giảm án từ cán bộ bộ y tế, các cục, vụ của Bộ Y tế.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) là người đứng đầu Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quả n lý chung mọi mặt của ngành Y tế; trực tiếp chỉ đạo nhiều mặt công tác, trong đó có công tác kế hoạch tài chính; xây dựng cơ sở hạ tầng…

Đối với dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án thuộc thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiền độ và kết quả thực hiện đề án.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 dự án, là cơ sở để Ban Y tế trọng điểm (YTTĐ) triển khai thực hiện, dẫn đến nhiều sai phạm khác, để 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền hơn 803 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp sơ thẩm cho rằng, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tuy không trực tiếp thực hiện gây ra hậu quả thất thoát lãng phí đối với 2 dự án. Nhưng sai phạm của bị cáo là cơ sở để bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và các bị cáo khác thực hiện, dẫn đến nhiều sai phạm khác, hậu quả 2 dự án bị đình trệ, gây thất thoát lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng được bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn cho cho 7,5 tỷ đồng. Vì vậy, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải chịu hình phạt tương ứng với vị trí, vai trò của người đứng đầu. Số tiền bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhận từ 2 thuộc cấp là tiền do phạm tội mà có (tiền nhận hối lộ) nên phải bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

Bản án sơ thẩm xác định, tổng số tiền ngân sách nhà nước bị thất thoát, lãng phí do hành vi của các bị cáo gây ra là hơn 803 tỷ đồng (thất thoát hơn 70 tỷ đồng và lãng phí hơn 733 tỷ đồng) nên buộc các bị quan liên quan phải có nghĩa vụ liên đới nộp toàn bộ hơn 803 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước với tỷ lệ, nghĩa vụ tương ứng với vai trò, hành vi của từng bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên buộc phải lên đối bồi thường tổng số tiền hơn 108 tỷ đồng, trong số tiền gây lãng phí là hơn 73 tỷ đồng và liên đới bồi thường hơn 35 tỷ đồng đối với số tiền thất thoát hơn 70 tỷ đồng.

Tại giai đoạn xét xử sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được xác định đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả vụ án hơn 17 tỷ đổng và đã nộp lại 7,5 tỷ đồng do hưởng lợi bất chính từ hành vi nhận hối lộ của các cấp dưới.