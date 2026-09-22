Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên quốc lộ 3 qua Thái Nguyên

ANTD.VN -Bộ Xây dựng vừa có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 3 đoạn qua Thái Nguyên.

Theo đó, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại các vị trí Km130+950, Km148+400 (PT), Km202+130 (PT) quốc lộ 3 và Km120+650 đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Thái Nguyên do ảnh hưởng của đợt mưa lớn gây ra.

Việc gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 3 qua Thái Nguyên có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Bộ Xây dựng cho biết, việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, xác định cụ thể hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc hệ thống quốc lộ và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai gây ra.

Một điểm sạt lở trên quốc lộ 3 qua Thái Nguyên

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ I theo phạm vi, trách nhiệm quản lý triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai; trong đó, thực hiện rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ do tình huống thiên tai gây ra, giải pháp sửa chữa khắc phục và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.

Khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai theo tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu trên, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.