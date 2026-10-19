Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh trường Nguyễn Trường Tộ

ANTD.VN - Với chủ đề “Học sinh với pháp luật – Hiểu đúng, ứng xử đúng, tự bảo vệ mình”, Khoa Nghiệp vụ điều tra hình sự – Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Công an phường Ô Chợ Dừa và Trường THCS Nguyễn Trường Tộ tổ chức chương trình tuyên truyền, giải đáp pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Công an phường Ô Chợ Dừa và Trường THCS Nguyễn Trường Tộ tổ chức chương trình tuyên truyền, giải đáp pháp luật

Tại chương trình, các em học sinh được trang bị những kiến thức pháp luật thiết thực, gắn với môi trường học đường, đời sống hằng ngày và việc sử dụng mạng xã hội.

Tại chương trình, các em học sinh được trang bị những kiến thức pháp luật thiết thực, gắn với môi trường học đường, đời sống hằng ngày và việc sử dụng mạng xã hội. Thông qua hoạt động tuyên truyền, trao đổi và giải đáp các tình huống thực tế, học sinh có thêm kỹ năng nhận diện, phòng tránh những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến bản thân, đồng thời hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nội dung chương trình tập trung nâng cao nhận thức về phòng ngừa bạo lực học đường, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, chủ động tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật và biết cách bảo vệ bản thân trước những tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các em cũng được khuyến khích kịp thời chia sẻ với gia đình, thầy cô giáo và lực lượng Công an khi gặp khó khăn hoặc phát hiện những vấn đề cần được hỗ trợ.

Cán bộ Công an phường Ô Chợ Dừa trao đổi với học sinh trường Nguyễn Trường Tộ

Việc tổ chức tuyên truyền, giải đáp pháp luật tại trường học không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức mà còn góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống lành mạnh và trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là dịp để tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Công an, cơ sở đào tạo của ngành Công an và nhà trường trong công tác giáo dục, bảo vệ thanh thiếu niên.

Các cán bộ chiến sỹ cùng các em học sinh chụp ảnh lưu niệm

Thông qua chương trình, Công an phường Ô Chợ Dừa tiếp tục phát huy vai trò phối hợp với các đơn vị chức năng và cơ sở giáo dục trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh.