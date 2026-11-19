ANTD.VN - Liên tiếp các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam bị điều tra, áp thuế chống bán phá giá khá cao tại các thị trường lớn, trong đó nhiều nhất là các sản phẩm thép.

Nhiều mặt hàng Việt Nam xuất khẩu bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), Ủy ban Châu Âu (EC) vừa ban hành Quy định thực thi (EU) 2026/2547 về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan-Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam vào Liên minh Châu Âu (EU).

Giai đoạn điều tra bán phá giá từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/6/2025. Giai đoạn điều tra thiệt hại: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2025.

Tại Kết luận cuối cùng, EC cho biết biên độ bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam là 16,0%. Mức biên độ này được áp dụng thống nhất đối với doanh nghiệp bị đơn bắt buộc, các doanh nghiệp hợp tác khác và các doanh nghiệp xuất khẩu khác của Việt Nam.

So với các thị trường cùng bị điều tra trong vụ việc này, mức thuế của doanh nghiệp cao thứ 3, thấp hơn mức thuế của Đài Loan - Trung Quốc (20,7%-27%) và Nhật Bản (27,9%), cao hơn mức thuế của Ấn Độ (9,5%) và Thổ Nhĩ Kỳ (3%-7,8%).

EC kết luận ngành sản xuất thép cán nguội của EU chịu thiệt hại đáng kể do hàng hóa nhập khẩu bán phá giá từ các quốc gia bị điều tra. Theo EC, các yếu tố được xem xét bao gồm tình hình sản xuất, tiêu thụ, thị phần, giá bán, lợi nhuận, đầu tư, việc làm và các chỉ số kinh tế khác của ngành sản xuất EU. EC cho rằng hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia bị điều tra đã gây áp lực cạnh tranh về giá và góp phần gây ra thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước EU.

Đối với cáo buộc về tình trạng thị trường đặc biệt (PMS) tại Việt Nam, EC đã xem xét tác động của hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với quặng sắt, thép phế liệu và than, mức độ liên kết dọc của các nhà sản xuất, việc sử dụng thép cán nóng có xuất xứ Trung Quốc để sản xuất thép cán nguội và một số chính sách, quy định khác của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, EC kết luận không có cơ sở áp dụng quy định về PMS đối với Việt Nam trong vụ việc này. Trong khi đó, EC kết luận có tình trạng PMS ảnh hưởng đến doanh nghiệp Ấn Độ và Đài Loan-Trung Quốc.

Kết luận của EC trong vụ việc này về vấn đề PMS đối với Việt Nam sẽ là tiền lệ có lợi cho doanh nghiệp Việt Nam trong các vụ việc tương tự. Sự hợp tác tích cực của Chính phủ Việt Nam và doanh nghiệp bị đơn trong vụ việc này đã cung cấp đầy đủ thông tin để EC đưa ra kết luận khách quan và phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam.

Quy định có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2026 (ngày tiếp theo ngày đăng Công báo của EU).

Trong khi đó, Ukraine cũng vừa khởi xướng điều tra chống lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng dây thép của Việt Nam. Ấn Độ khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm nhôm từ Việt Nam.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp cần chủ động rà soát hoạt động sản xuất, xuất khẩu và chuỗi cung ứng đối với sản phẩm thuộc phạm vi điều tra; đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, quy trình sản xuất, nguồn nguyên liệu đầu vào, các công đoạn gia công, chế biến và chuyển đổi nguyên liệu (nếu có).

Đặc biệt, doanh nghiệp cần có khả năng chứng minh tính độc lập và thực chất của hoạt động sản xuất tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần rà soát và chuẩn bị số liệu về sản lượng sản xuất, lượng hàng mua vào, lượng hàng bán ra, giá trị giao dịch, danh sách nhà cung cấp và khách hàng trong giai đoạn liên quan.

Doanh nghiệp thuộc phạm vi điều tra cần chủ động đăng ký tham gia vụ việc, gửi ý kiến và cung cấp chứng cứ theo đúng thời hạn quy định. Việc hợp tác đầy đủ, minh bạch và cung cấp thông tin có căn cứ sẽ giúp cơ quan điều tra đánh giá chính xác bản chất hoạt động sản xuất, thương mại và xuất khẩu của doanh nghiệp.

Không chỉ các sản phẩm thép, một số sản phẩm khác từ Việt Nam như nhựa, gỗ… cũng bị áp thuế chống bán phá giá. Mới đây nhất, Cục Ngoại thương (DFT) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm nhựa Polypropylene (PP) nhập khẩu. Biện pháp được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ 40 quốc gia/vùng lãnh thổ có lượng xuất khẩu sang Thái Lan từ 1 tấn trở lên, trong đó có Việt Nam.

Theo quyết định của DFT, thuế tự vệ chính thức được áp dụng trong thời hạn 03 năm (từ 28/9/2026 đến 27/9/2029). Cụ thể, năm thứ nhất (từ ngày 28/12/2026 đến ngày 27/9/2027), mức thuế là 7,73% tính trên giá CIF

Đáng chú ý, thời điểm bắt đầu áp dụng thuế được lùi 03 tháng theo điều khoản khẩn cấp nhằm hỗ trợ thị trường nội địa trước những tác động từ xung đột tại Trung Đông. Mặc dù quyết định có hiệu lực từ ngày 28/9/2026 nhưng thời điểm bắt đầu thu thuế được lùi tới ngày 28/12/2026.

Năm thứ hai (từ ngày 28/9/2027 đến ngày 27/9/2028): 7,68% tính trên giá CIF; Năm thứ ba (từ ngày 28/9/2028 đến ngày 27/9/2029): 7,63% tính trên giá CIF.

Khi sản phẩm hàng hóa xuất khẩu ngày càng nhiều thì việc bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại là khó tránh khỏi. Trước đó, Cục Phòng vệ thương mại đã cảnh báo 50 sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam có nguy cơ bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

Tuy vậy, với mức thuế áp cao, sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam sẽ mất lợi thế cạnh tranh, đặc biệt về giá tại thị trường nước ngoài. Do đó, doanh nghiệp cần phối hợp điều tra, theo dõi và cung cấp thông tin với thị trường nhập khẩu để được hỗ trợ.