ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) tổ chức chuỗi hội nghị và hoạt động quảng bá thị trường vốn Việt Nam từ ngày 26 đến ngày 27/11/2026 tại Hà Nội.

Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, sự kiện trọng tâm của chuỗi hoạt động, diễn ra vào sáng thứ Sáu, ngày 27/11/2026, tại VinPalace Cổ Loa, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Gắn với mục tiêu quảng bá thị trường vốn Việt Nam, Lễ kỷ niệm cũng là dịp tăng cường đối thoại, mở rộng hợp tác với các cơ quan quản lý chứng khoán và cộng đồng tài chính quốc tế.

Thành phần quốc tế dự kiến gồm lãnh đạo các cơ quan quản lý chứng khoán trong khu vực và trên thế giới, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), các tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell, MSCI, cùng các định chế tài chính và quỹ đầu tư quốc tế.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng

Chuỗi sự kiện được tổ chức trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Việc kết hợp các hoạt động kỷ niệm với quảng bá thị trường vốn và xúc tiến đầu tư quốc tế góp phần cụ thể hóa các chủ trương này trong lĩnh vực chứng khoán, thông qua tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý, mở rộng đối thoại với cộng đồng tài chính quốc tế và giới thiệu các cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu duy trì tăng trưởng kinh tế cao đặt ra nhu cầu huy động nguồn vốn trung và dài hạn ngày càng lớn, nhất là cho phát triển kết cấu hạ tầng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Thị trường chứng khoán và thị trường vốn có vai trò quan trọng trong việc huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính cho những mục tiêu này.

Để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng thị trường, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia thị trường.

Sự hiện diện của các cơ quan quản lý chứng khoán nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế, định chế tài chính và quỹ đầu tư tại chuỗi sự kiện tạo điều kiện để Việt Nam chia sẻ trực tiếp về những cải cách đang triển khai, đồng thời lắng nghe ý kiến của các đối tác và nhà đầu tư về khả năng tiếp cận thị trường, chất lượng công bố thông tin và môi trường đầu tư. Qua đó, chuỗi sự kiện góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút các dòng vốn trung và dài hạn phục vụ phát triển kinh tế.