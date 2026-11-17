ANTD.VN - Ngày 16/11/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức lễ trao giải Cuộc thi viết “Ngành Chứng khoán Việt Nam – 30 năm hình thành và phát triển” và gặp mặt, tri ân các nhà báo, phóng viên, biên tập viên có đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương điểm lại chặng đường xây dựng và phát triển của ngành Chứng khoán Việt Nam. Từ những bước đi ban đầu với nhiều khó khăn, qua ba thập kỷ, ngành Chứng khoán từng bước trưởng thành, đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch UBCKNN ghi nhận vai trò của báo chí trong suốt chặng đường đó. Các nhà báo, phóng viên, biên tập viên hằng ngày theo sát diễn biến thị trường, trực tiếp chứng kiến và phản ánh những bước phát triển, những giai đoạn khó khăn và các dấu mốc quan trọng của ngành.

Đồng thời, mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo và những người quan tâm đến thị trường tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến khách quan, thẳng thắn, có tính xây dựng. Những đóng góp này giúp nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, phổ biến kiến thức về chứng khoán và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương, Trưởng ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, trình bày báo cáo tổng kết cuộc thi.

Sau gần 7 tháng kể từ khi phát động, Ban Tổ chức nhận được tác phẩm của hơn 200 tác giả. Khoảng 80% số tác phẩm do các nhà báo, phóng viên, biên tập viên gửi dự thi. Các tác phẩm còn lại đến từ cán bộ trong ngành, chuyên gia, thành viên thị trường, giảng viên, sinh viên và các tác giả khác.

Nhóm tác giả đoạt giải Đặc biệt cuộc thi

Căn cứ chất lượng các tác phẩm dự thi và đề xuất của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức thống nhất điều chỉnh cơ cấu giải thưởng và trình Chủ tịch UBCKNN công nhận 23 tác phẩm đạt giải, gồm 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 4 giải B, 8 giải C và 8 giải Khuyến khích.

Giải Đặc biệt được trao cho chùm tác phẩm “Chứng khoán Việt Nam vươn tầm quốc tế” của nhóm tác giả thuộc Phòng Tài chính – Thị trường, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam. Hai giải A được trao cho tác phẩm “Loạt bài: 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam - Hành trình từ hoài nghi đến vị thế trên bản đồ vốn thế giới” của tác giả Nguyễn Tuấn Thủy, Tạp chí Kinh tế – Tài chính, và tác phẩm “Phố Tài chính: 30 năm ngày truyền thống ngành chứng khoán - Kiến tạo một thị trường vốn hiệu quả và bền vững” của nhóm tác giả thuộc VTV8, Đài Truyền hình Việt Nam.

Trao Giấy khen của Chủ tịch UBCKNN cho các cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác tuyên truyền cho ngành chứng khoán và thị trường chứng khoán

Nhân dịp này, UBCKNN cũng công bố quyết định khen thưởng và trao Giấy khen của Chủ tịch UBCKNN cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Những đóng góp đó giúp công chúng tiếp cận thông tin về thị trường một cách kịp thời, chính xác và khách quan.