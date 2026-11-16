Chung kết Go Finance 2026: Kết nối đào tạo với thực tiễn thị trường tài chính – chứng khoán

ANTD.VN - Cuộc thi Go Finance 2026 với sự bảo trợ chuyên môn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã góp phần đưa kiến thức tài chính, chứng khoán và kỹ năng đầu tư đến gần hơn với sinh viên ngay từ trên ghế nhà trường.

Đêm Chung kết Cuộc thi đã diễn ra tối 14/11 tại Đại học Kinh tế Quốc dân với sự tranh tài của 5 thí sinh xuất sắc nhất, được lựa chọn từ hơn 1.500 thí sinh thuộc hơn 50 trường đại học trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Nguyễn Hữu Ánh, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, nhấn mạnh sau 12 năm tổ chức, Go Finance đã trở thành sân chơi học thuật có sức lan tỏa trong cộng đồng sinh viên yêu thích lĩnh vực tài chính – chứng khoán.

Cuộc thi không chỉ giúp sinh viên kiểm chứng kiến thức chuyên môn mà còn tạo cơ hội tiếp cận thực tiễn thị trường, rèn luyện tư duy phân tích, năng lực phản biện và bản lĩnh ra quyết định; qua đó góp phần kết nối nhà trường với doanh nghiệp, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ.

Tại Đêm chung kết, Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương đánh giá cao nỗ lực của Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Ngân hàng – Tài chính và Ban Tổ chức trong việc duy trì một sân chơi học thuật chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán.

“Sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán cần cả nguồn nhân lực chất lượng cao và cộng đồng nhà đầu tư có kiến thức, có ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với quyết định của mình.” Phó Chủ tịch nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN, khi tham gia bảo trợ chuyên môn cho cuộc thi, UBCKNN đặc biệt coi trọng cơ hội để sinh viên tiếp cận thực tiễn ngay trong quá trình học tập: biết đọc và kiểm chứng thông tin, đánh giá rủi ro, giải thích cơ sở của nhận định và lắng nghe các góc nhìn khác nhau.

Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương trao thư mời dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam tới top 05 sinh viên xuất sắc đêm Chung kết

Trên cương vị Trưởng Ban Giám khảo, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Dương đề cao không chỉ đáp án hay kết luận cuối cùng mà cả quá trình lập luận, phương pháp phân tích và bản lĩnh bảo vệ quan điểm của thí sinh. Phó Chủ tịch cũng lưu ý rằng tính trung thực, kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp là nền tảng của niềm tin trên thị trường chứng khoán.

Go Finance 2026 cũng tiếp nối hoạt động hợp tác giữa UBCKNN và Đại học Kinh tế Quốc dân sau lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác tháng 8/2026, góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và các tổ chức hoạt động trên thị trường.

Quán quân Go Finance 2026: Sinh viên Nguyễn Trung Chính – ĐH Kinh tế quốc dân

Năm thí sinh vào Đêm chung kết gồm: Nguyễn Trung Chính (Đại học Kinh tế Quốc dân); Đặng Mạnh Hùng (Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội); Đoàn Tấn Lộc (Trường Đại học Tôn Đức Thắng); Trần Hà Quang Minh (Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội); và Nguyễn Thiện Quang (Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội).



Cuộc thi cho thấy giá trị của việc kết hợp kiến thức giảng đường với trải nghiệm phân tích và ra quyết định trong thực tế. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục cải cách, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, những hoạt động giáo dục tài chính dành cho sinh viên như Go Finance góp phần nâng cao hiểu biết của nhà đầu tư tương lai và khơi dậy sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với thị trường vốn.