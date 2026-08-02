Đánh bom tại nhà hàng ở trung tâm Moscow, nhiều người thương vong

ANTD.VN - Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga (NAC) cho biết một thiết bị nổ tự chế đã phát nổ khiến 3 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương tại 1 nhà hàng ở trung tâm Moscow.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ. Ảnh: Reuters

Vụ nổ xảy ra tại nhà hàng Ý Balzi Rossi gần Quảng trường Kudrinskaya vào khoảng 19h55 tối 1-8. Theo NAC, một phụ nữ chưa rõ danh tính đã cố gắng mang thiết bị nổ tự chế vào nhà hàng nhưng đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại ở lối vào.

Người phụ nữ và nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng trong vụ nổ, cùng với 1 thực khách tại nhà hàng. Các nạn nhân bị thương với mức độ nghiêm trọng khác nhau và đang được điều trị y tế, các quan chức cho biết.

Các nhân chứng nói rằng đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, tiếp theo là cảnh tượng hoảng loạn khi những thực khách dính đầy máu bỏ chạy khỏi tòa nhà.

“Tôi chạy ra đường và thấy mọi người vội vã chạy ra khỏi khu vực…”, một cư dân địa phương nói với phóng viên Farida Singatoulina của Đài RT tại hiện trường. Nhân chứng này cho biết 1 người đàn ông mặc áo vest dường như bị dính đầy máu, trong khi xe cứu thương, xe cứu hỏa và các phương tiện khẩn cấp khác đổ dồn về hiện trường.

Các nhân chứng khác cho biết tiếng nổ có thể nghe thấy từ các tòa nhà chung cư và nhà hàng xung quanh. Một người đang đi bộ cách đó khoảng 30 đến 50 mét nói rằng tiếng nổ lớn đến mức người qua đường theo bản năng phải bịt tai lại.

Đoạn video vụ việc. Video: RT

Video từ hiện trường cho thấy các sĩ quan cảnh sát và thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga phong tỏa các con phố xung quanh trong khi lính cứu hỏa và nhân viên y tế làm việc tại hiện trường. Các nhà điều tra và chuyên gia pháp y vẫn làm việc ở đó đến tận đêm khuya.

Vụ nổ cũng làm gián đoạn một sự kiện đua xe đạp ban đêm dự kiến ​​đi qua trung tâm Moscow. Các con đường xung quanh quảng trường đã bị đóng cửa, buộc những người đi xe đạp phải quay đầu, trong khi một số cư dân tạm thời không thể đến được khu dân cư gần đó.

Hiện chưa rõ danh tính nghi phạm cũng như nguyên nhân vụ nổ.