Cắt tỉa hoa sữa, đánh chuyển giảm mật độ cây trồng trên một số tuyến phố

ANTD.VN -Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu cắt tỉa hợp lý các chùm hoa tại những vị trí thật sự cần thiết và chuyển bớt cây tại nơi quá dày sang các khu vực có không gian mở, bảo đảm khoảng cách an toàn với nhà dân.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan yêu cầu khẩn trương triển khai giải pháp xử lý tình trạng cây hoa sữa trồng với mật độ quá dày tại một số tuyến đường và khu dân cư, gây mùi hương nồng nặc trong mùa hoa nở, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Để giải quyết tình thế trong mùa hoa nở năm nay, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra thực địa, ưu tiên can thiệp tại các điểm tập trung đông dân cư, nằm sát nhà dân, gần trường học, bệnh viện hoặc khu vực nhận nhiều phản ánh bức xúc.

Biện pháp kỹ thuật được đưa ra là nghiên cứu cắt tỉa hợp lý các chùm hoa tại những vị trí thật sự cần thiết.

Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp kỹ thuật cắt tỉa bớt hoa sữa và đánh chuyển, giảm mật độ cây trên một số tuyến phố

Quá trình này phải thực hiện đúng quy trình chuyên môn, không cắt tỉa quá mức làm hỏng dáng cây, ảnh hưởng sinh trưởng hay độ an toàn trước gió bão.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng nghiêm cấm triệt để việc phun hóa chất hoặc áp dụng các biện pháp can thiệp thô bạo gây hại cho sức khỏe người dân và cảnh quan đô thị.

Về giải pháp căn cơ, lâu dài, các địa phương phải thống kê toàn diện số lượng, vị trí, khoảng cách trồng và mức độ ảnh hưởng của cây hoa sữa trên từng tuyến phố. Từ dữ liệu thực tế, các đơn vị lập đề xuất bứng chuyển bớt cây tại nơi quá dày sang các khu vực có không gian mở, bảo đảm khoảng cách an toàn với nhà dân.

Tại các vị trí đã di dời, thành phố sẽ nghiên cứu trồng thay thế bằng các giống cây bóng mát phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng theo định hướng phát triển cây xanh đô thị được phê duyệt tháng 9.

Sở Xây dựng nhấn mạnh việc điều chỉnh mật độ cây xanh phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân với việc gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội, tuyệt đối không di dời hay chặt hạ đồng loạt, thiếu căn cứ.

UBND các xã, phường có trách nhiệm hoàn thiện phương án, xác định rõ số lượng cây di chuyển, vị trí tiếp nhận, chủng loại cây thay thế và kinh phí thực hiện để gửi về Sở Xây dựng trước ngày 26/10 tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, phê duyệt trước khi triển khai ngoài hiện trường.

Trước đó, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND Trương Việt Dũng về việc yêu cầu rà soát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu vực dân cư, cải thiện môi trường sống, đảm bảo sức khỏe của nhân dân.

Tại văn bản này, Văn phòng UBND TP Hà Nội nêu rõ hoa sữa là một trong những nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội, góp phần tạo nên bản sắc đô thị. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố, việc trồng cây với mật độ dày, tập trung đã gây mùi hương quá nồng vào mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và chất lượng môi trường sống của người dân.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; nghiên cứu và đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây đến các vị trí phù hợp.

Những vị trí di dời cây hoa sữa sẽ được trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế, bảo đảm cảnh quan, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh thành phố theo đề án đã được phê duyệt.