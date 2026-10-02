Cấm thuốc lá điện tử: Túi ngậm nicotine, shisha có bị cấm?

ANTD.VN - Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá sửa đổi đề xuất cấm hoàn toàn sản phẩm chứa nicotine dạng túi ngậm, dạng hít, shisha và các sản phẩm chứa nicotine khác.

Thông tin về điểm mới trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá sửa đổi, Bộ Y tế cho biết, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung khái niệm thuốc lá nhằm bao quát đầy đủ các sản phẩm thuốc lá hiện có và phòng ngừa các loại thuốc lá khác gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người.

Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha là sản phẩm bị cấm. Đồng thời, dự thảo Luật đã bổ sung phạm vi cấm để đồng bộ với hệ thống pháp luật, bao gồm:

Cấm sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thiết bị điện tử, bộ phận chứa nguyên liệu thuốc lá, sản phẩm chứa nguyên liệu thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, trừ trường hợp phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, thử nghiệm, kiểm nghiệm, giám định theo quy định của pháp luật và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

Cấm sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, chứa chấp, sử dụng túi ngậm nicotine, shisha.

Theo Bộ Y tế, đối tượng bị cấm bao gồm cả các bộ phận, nguyên liệu dùng để lắp ráp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng do hành vi này đã trở nên ngày càng phổ biến mà chưa có chế tài ngăn chặn.

Quy định toàn diện như vậy sẽ khắc phục khoảng trống pháp lý, ngăn chặn việc thay đổi tên thương mại hoặc cách gọi sản phẩm để lách luật, đồng thời tạo căn cứ rõ ràng cho công tác kiểm tra và xử lý vi phạm. Mục tiêu cao nhất mà Bộ Y tế hướng tới là thiết lập một cơ sở pháp lý ở cấp luật, ổn định và đủ mạnh để bảo vệ người dân trước các sản phẩm gây nghiện, đặc biệt là bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên.