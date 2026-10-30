Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng tiết lộ về Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn” trước giờ G

ANTD.VN - Diễn ra vào tối 1/11/2026 tại Thái Nguyên, Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026 – Nối vòng tay lớn” lấy tinh thần đại đoàn kết dân tộc làm trục xuyên suốt, kết nối những ký ức lịch sử với khát vọng phát triển của đất nước.

Phối cảnh sân khấu Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026 – Nối vòng tay lớn”

Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026 – Nối vòng tay lớn” sẽ diễn ra lúc 20h10 ngày 1/11/2026 tại Sân vận động Thái Nguyên, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung, phối hợp tổ chức cùng Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị liên quan thực hiện.

Bên cạnh điểm cầu chính dự kiến phục vụ 30.000 khán giả, chương trình còn có các điểm cầu vệ tinh tại Quảng trường Vạn Xuân và Quảng trường phố đi bộ Sông Cầu, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên. Các điểm cầu được trang bị hệ thống màn hình LED, âm thanh, ánh sáng và tổ chức bắn pháo hoa theo kế hoạch.

Chia sẻ về ý tưởng của chương trình, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, tinh thần đại đoàn kết là mạch nguồn xuyên suốt lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Theo anh, sức mạnh của đất nước không chỉ đến từ ý chí kiên cường mà còn được bồi đắp bởi sự đồng lòng, đùm bọc của nhân dân.

Việc lựa chọn Thái Nguyên làm địa điểm tổ chức cũng mang ý nghĩa gắn kết chương trình với một vùng đất giàu truyền thống Cách mạng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Việt Bắc, trong đó có Thái Nguyên, là địa bàn chiến lược, nơi đặt cơ quan đầu não lãnh đạo cuộc kháng chiến. Những bản làng, mái nhà từng chở che, nuôi dưỡng lực lượng Cách mạng trở thành biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Cũng theo Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, việc tổ chức Concert tại Thái Nguyên còn gắn với các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, "Festival Trà quốc tế" và hướng tới "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", "Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11" cùng dấu mốc 80 năm "Ngày Toàn quốc kháng chiến". Từ không gian lịch sử này, chương trình hướng tới việc khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết đến công chúng hôm nay.

Hành trình từ ký ức đến lịch sử

Mang chủ đề “Nối vòng tay lớn”, chương trình được xây dựng thành 3 chương, tạo nên hành trình từ ký ức lịch sử đến hiện tại và tương lai. Theo Tổng đạo diễn chương trình, đây không chỉ là một chương trình biểu diễn âm nhạc mà còn là câu chuyện nghệ thuật về giá trị đã làm nên sức mạnh dân tộc và tiếp tục là nền tảng để đất nước phát triển.

Cụ thể, chương đầu tiên có tên gọi “Chung một nguồn cội – Chung một cơ đồ” sẽ tái hiện tinh thần đoàn kết của người Việt Nam qua những năm tháng gian khó nhưng hào hùng. Trục nội dung chính ở chương này là tập trung vào sự hòa quyện giữa ý Đảng và lòng dân, từ đó khắc họa ý chí kiên cường trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và xây dựng nền tảng cho tương lai.

Tiếp nối mạch lịch sử, chương thứ 2 mang tên “Chung một đất nước – Chung một niềm tin" hướng đến hành trình hồi sinh, dựng xây đất nước sau ngày thống nhất. Từ những vùng đất từng chịu nhiều mất mát trong chiến tranh, tinh thần đoàn kết trở thành động lực để nhân dân chung sức lao động, kiến thiết quê hương. Tình yêu đất nước, niềm tin và khát vọng cống hiến được đặt trong mối liên hệ giữa các vùng miền, các thế hệ.

Ở chương cuối, “Chung một khát vọng – Chung một tương lai”, trọng tâm chuyển sang thế hệ trẻ với trí tuệ, nhiệt huyết và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Qua ba chương, êkíp sản xuất chương trình muốn tạo nên sự kết nối giữa những người đã chiến đấu, hy sinh, những người đang gìn giữ và phát triển đất nước với lớp trẻ hôm nay, những người sẽ tiếp tục viết nên chặng đường phía trước.

Kết hợp âm nhạc truyền thống với công nghệ trình diễn

Bên cạnh nội dung chính luận, chương trình dự kiến kết hợp nhiều hình thức biểu diễn, từ những ca khúc đi cùng năm tháng được hòa âm, phối khí mới đến âm nhạc giao hưởng, Rock và các đại cảnh nghệ thuật. Ban nhạc Symphony dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh sẽ đảm nhiệm phần trình diễn giao hưởng, cùng sự tham gia của ban nhạc Ngũ Cung, nhóm bè Du Ca, nhóm Mộc Thanh và các lực lượng biểu diễn khác.

Về sân khấu, êkíp dự kiến sử dụng công nghệ 3D Mapping, laser, hệ thống ánh sáng hiện đại và các hiệu ứng quy mô lớn. Theo Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, việc kết hợp âm nhạc với công nghệ nhằm tạo nên không gian trình diễn nơi ký ức lịch sử gặp gỡ nhịp sống đương đại. Khán giả tại sân vận động và người xem truyền hình sẽ tiếp cận câu chuyện đại đoàn kết qua nhiều lớp hình ảnh, âm thanh và biểu diễn.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các dòng nhạc và thế hệ khác nhau, trong đó có NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Tố My, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Bảo Trâm Idol, Hương Ly, Viết Danh, Bùi Lê Mận và Quách Mai Thy. Bên cạnh các ca sĩ, chương trình còn có sự tham gia của nhóm hợp xướng Đoàn Văn công Quân khu 1, Câu lạc bộ Búp Sen Vàng, dàn Hoa hậu Việt Nam cùng khoảng 400 học viên Trường Quân sự Quân khu 1 cùng hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên múa.

Với Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, giá trị của nghệ thuật biểu diễn không chỉ nằm ở khả năng khơi gợi cảm xúc mà còn ở việc đưa các giá trị văn hóa trở thành nguồn cảm hứng trong đời sống. Anh kỳ vọng những chương trình như “Nối vòng tay lớn” có thể góp phần gìn giữ bản sắc, tạo ra các sản phẩm nghệ thuật có sức lan tỏa, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa hoạt động văn hóa với du lịch địa phương. Đặc biệt, anh mong muốn chương trình mang đến cho khán giả trẻ sự đồng cảm sâu sắc hơn với lịch sử và tình yêu quê hương, đất nước. Từ đó, niềm tự hào không chỉ dừng ở cảm xúc mà trở thành động lực để mỗi người phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, cùng hướng tới khát vọng về một Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh và hạnh phúc.