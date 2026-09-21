Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khai giảng lớp tập huấn an toàn bức xạ năm 2026

ANTD.VN - Ngày 21-9, Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; đồng chí Trần Bích Ngọc, Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã dự khai giảng lớp tập huấn an toàn bức xạ năm 2026.

Cùng tham dự lớp tập huấn có đại diện chỉ huy các đơn vị trong Bộ Tư lệnh và 100 học viên là CBCS thuộc các đơn vị trong Bộ Tư lệnh trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra an ninh.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn bức xạ trong tình hình hiện nay, đăc biệt là trong quá trình thực hiện công tác Cảnh vệ.

Các đại biểu tham gia tập huấn

Đồng chí yêu cầu để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác cảnh vệ; đảm bảo an toàn cho CBCS Cảnh vệ trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm tra an ninh, các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong quá trình học tập; chấp hành nghiêm nội quy của lớp, chủ động nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ nội dung chương trình. Trên cơ sở đó vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực tiễn công tac, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn bức xạ ion hóa, các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nguy cơ; cập nhật kỹ năng ứng phó, xử lý sự cố bức xạ, bảo đảm an toàn cho con người, trang bị và khu vực công tác. Đồng thời, chương trình phổ biến các quy định pháp luật về an toàn bức xạ có liên quan, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Minh Thủy, Phó Trưởng phòng 7 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại lớp tập huấn

Thay mặt học viên tham dự lớp học, Thượng tá Nguyễn Minh Thủy, Phó Trưởng phòng 7 đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Phó Tư lệnh và các cơ quan chức năng; khẳng định học viên sẽ nghiêm túc học tập, tích cực trao đổi, chấp hành tốt quy định của lớp tập huấn; quyết tâm vận dụng kiến thức đã được trang bị vào công tác, góp phần bảo đảm an toàn bức xạ tại đơn vị.