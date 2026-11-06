Xây dựng đội ngũ cán bộ CAND thực sự là tấm gương sáng về tuân thủ pháp luật

ANTD.VN -Sáng 6/11/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) năm 2026 theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Hội trường Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các cơ quan của Quốc hội, cơ quan tư pháp...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Dự tại điểm cầu Hà Nội có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP và đại diện Chỉ huy các phòng chức năng, đại diện Chỉ huy Công an các xã phường Hà Nội.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp nhấn mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật của Bộ Công an đã có những chuyển biến tích cực, nhất là đổi mới tư duy từ chú trọng quản lý sang chủ động kiến tạo phát triển; đổi mới phương thức xây dựng pháp luật theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, có tầm nhìn chiến lược, lấy người dân làm trung tâm, góp phần khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Trong năm 2026, với tinh thần chủ động, tiên phong, đổi mới sáng tạo, lực lượng CAND đã chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 304 văn bản quy phạm pháp luật; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua 8 dự án luật và 1 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cùng với công tác xây dựng pháp luật, Bộ Công an đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, gắn xây dựng pháp luật với yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm các quy định của pháp luật được thực hiện nghiêm minh, thống nhất và hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND tiếp tục được quan tâm, đổi mới cả về nội dung và phương thức triển khai, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Đặc biệt, lực lượng CAND chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của năm 2026 là việc tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng Công an cơ sở với nhiều hình thức thể hiện phong phú, sáng tạo, nội dung gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu và đời sống nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP dự tại điểm cầu CAHN

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trao chứng nhận và biểu trưng tặng 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật trong CAND giai đoạn 2024 - 2026.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2026.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đối với công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật về an ninh, trật tự; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ quyết tâm chính trị sang kết quả thực chất. Đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu an ninh, trật tự, vừa kiến tạo phát triển, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khơi thông các nguồn lực; bảo đảm pháp luật ổn định, đơn giản, dễ thực hiện, lấy người dân làm trung tâm, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ; xây dựng đội ngũ cán bộ CAND nắm vững, áp dụng hiệu quả pháp luật trong thực thi nhiệm vụ và thực sự là tấm gương sáng về tuân thủ pháp luật. Tập trung xây dựng lực lượng Pháp chế CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giỏi pháp luật, ngoại ngữ, am hiểu sâu sắc thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu tham mưu chiến lược, xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật trong tình hình mới.

"Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, với tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới", đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.