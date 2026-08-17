Tổng thống Trump bất ngờ yêu cầu thu hẹp tập trận Mỹ - Hàn

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Lầu Năm Góc cắt giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận chung thường niên với Hàn Quốc, viện dẫn quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và việc Seoul không tham gia cùng Washington trong cuộc chiến với Iran.

Tổng thống Donald Trump lên chuyên cơ Air Force One tại sân bay Morristown ngày 16-8-2026, tại Morristown, New Jersey

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 16-8, ông Trump cho rằng các cuộc tập trận Mỹ -Hàn vừa tốn kém, vừa phát đi tín hiệu “hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch” đối với Triều Tiên.

Theo Tổng thống Mỹ, Bình Nhưỡng đã thể hiện thái độ “không đe dọa và tôn trọng” trong thời gian ông lãnh đạo Nhà Trắng.

Binh sĩ Mỹ vượt sông trong một cuộc tập trận chung Ulchi Freedom Shield thường niên

Do cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield đã cận thời điểm khai màn và không thể hủy bỏ, ông Trump cho biết đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth “giảm đáng kể” quy mô hoạt động.

Tổng thống Mỹ cũng liên hệ quyết định này với cuộc chiến tại Iran. Ông cho biết từng đề nghị Tổng thống Hàn Quốc tham gia cùng Mỹ trong nỗ lực “phi hạt nhân hóa” Iran nhưng Seoul từ chối.

Cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield kéo dài 11 ngày, bắt đầu ngày 17-8 với khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia.

Binh sĩ Mỹ tham gia một cuộc tập trận chung Ulchi Freedom Shield thường niên

Theo kế hoạch ban đầu, lực lượng hai nước sẽ thực hành nhiều tình huống tác chiến phối hợp, trong đó có bắn đạn thật, vượt chướng ngại nước và triển khai trang thiết bị quân sự dự trữ.

Quân đội Mỹ coi hoạt động này là một trong hai cuộc tập trận chung lớn với Hàn Quốc mỗi năm và khẳng định đây là biện pháp củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như cam kết bảo vệ đồng minh.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận cuộc tập trận vẫn bắt đầu theo kế hoạch.

Ông Trump từng 3 lần gặp ông Kim Jong Un trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore năm 2018, ông cũng bất ngờ tuyên bố muốn dừng các cuộc tập trận mà ông khi đó gọi là “khiêu khích”, với lý do tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi cho đàm phán với Bình Nhưỡng.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Một ngày trước quyết định thu hẹp tập trận, ông Trump đăng ảnh đứng cạnh ông Kim Jong Un và nhấn mạnh hai người có quan hệ tốt đẹp.