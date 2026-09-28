Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa 6: Các ông bố tự tay làm quà tre, Bùi Công Nam xoay xở nấu cơm cho các bé

Trong tập 5 “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 6, các ông bố được nghệ nhân Võ Tấn Tân hướng dẫn làm đồ chơi bằng tre. Từ những thanh tre thô, các ông bố lần lượt học cách cưa, cắt, mài và lắp ghép để tạo nên những món quà dành riêng cho các con.

Trước khi thực hiện, các bố được tìm hiểu về đặc tính của tre và cách xử lý nguyên liệu theo phương pháp truyền thống. Theo nghệ nhân Võ Tấn Tân, tre chứa nhiều đường nên dễ trở thành nguồn thức ăn cho côn trùng. Sau khi khai thác, tre cần được xử lý phù hợp, trong đó có phương pháp ngâm dưới bùn trong thời gian dài nhằm giúp nguyên liệu bền hơn và hạn chế nấm mốc.

Mỗi ông bố được lựa chọn một món đồ gắn với hình ảnh hoặc sở thích của con. MC Thành Trung làm một chiếc phi thuyền cho hai con trai, trên đó có tên các thành viên trong gia đình. Trong khi đó, Huy R làm món đồ mang dòng chữ “chiến binh” dành tặng bé Đậu, Phương Nam chọn hình ảnh ốc sên làm quà cho bé Nguyên Ốc.

Nghệ nhân Võ Tấn Tân (áo xanh) hướng dẫn các ông bố làm đồ chơi bằng tre cho con.

Đặc biệt, Lê Dương Bảo Lâm sử dụng chính tóc của mình để tạo thêm chi tiết cho món quà dành tặng Ku Phin. Anh lý giải những sợi tóc tượng trưng cho 365 ngày trong năm và tình yêu người cha dành cho con mỗi ngày. Những món đồ chơi vì thế trở thành món sản phẩm thủ công chứa đựng kỷ niệm riêng của các bố con.

Bên cạnh trải nghiệm làm đồ chơi, các ông bố cũng thể hiện những cách thức khác nhau trong việc đồng hành cùng con. Phương Nam chú trọng rèn cho bé Nguyên Ốc tính tự lập từ những việc nhỏ. Trong bữa ăn, anh chỉ đút cho con những miếng đầu tiên rồi yêu cầu cô bé tự xúc. Sau khi ăn, bé Nguyên Ốc cùng bố cuộn chiếu, rửa chén và tham gia những công việc sinh hoạt đơn giản.

Trong khi đó, MC Thành Trung lựa chọn để các con được trải nghiệm và phát triển tự nhiên. Anh cho rằng trẻ cần được cân bằng cả thể chất và tinh thần, đồng thời hiểu giá trị của những điều bình thường trong cuộc sống. Khi Daino sợ thạch sùng và bật khóc, anh trấn an, ôm con để bé bình tĩnh rồi chuyển sự chú ý sang việc chụp ảnh. MC Thành Trung cũng nhắc các con phải biết quan tâm, nhường nhịn những em nhỏ hơn và trân trọng điều kiện sinh hoạt mà mình đang có.

MC Thành Trung tìm cách dỗ bé Daino ngừng khóc.

Ở một diễn biến khác, Bùi Công Nam tiếp tục thử sức với vai trò “bố tập sự”. Trong khi các ông bố đi học làm đồ chơi, anh ở lại trông 5 đứa trẻ và chuẩn bị bữa cơm cho cả nhóm. Từ việc nhắc các bé rửa tay, rửa mặt đến tổ chức vào bếp, Bùi Công Nam liên tục xoay xở với tình huống phát sinh. Đến giờ nấu ăn, anh thừa nhận chưa biết sẽ làm món gì và hài hước tự nhủ: “Thôi, vạn sự tùy duyên đi”. Anh còn lo nếu bữa cơm thất bại, đây sẽ trở thành “một chút ký ức kinh hoàng” với các con.

Bùi Công Nam chăm sóc các bé.

Bên cạnh đó, Bùi Công Nam cũng hướng dẫn Ku Phin và Daino đánh trứng, đồng thời anh phải cân nhắc khẩu vị của các bé. Tuy nhiên, khi các ông bố trở về, bữa cơm vẫn chưa hoàn thành và trong bếp còn thiếu rau. Huy R và Phương Nam phải ra ngoài tìm thêm nguyên liệu, sau đó cùng nhau chuẩn bị thêm các món ăn.

Cuối cùng, bữa cơm cũng được dọn lên trong không khí rôm rả. Các ông bố tranh thủ hướng dẫn trẻ những phép lịch sự trên bàn ăn như không với tay qua mặt người khác và nhờ bố gắp thức ăn khi cần. Từ một thử thách tưởng như quá sức, Bùi Công Nam cùng các ông bố đã hoàn thành bữa cơm cho 5 đứa trẻ.

Các ông bố ăn cơm cùng nhau.

Chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 6 do Ban Sự kiện - Văn hóa (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty TV Hub phối hợp thực hiện, phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 30/8/2026.