Bệnh não mô cầu có thể gây tử vong trong vài giờ, đừng chờ nổi ban mới đi bệnh viện

ANTD.VN - Bệnh não mô cầu phát triển rất nhanh, có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề chỉ sau vài giờ.

Các vết ban trên da người bệnh

Mới đây, TP. HCM ghi nhận chùm 4 ca bệnh nhiễm trùng do não mô cầu, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Cả 4 ca bệnh đều là học sinh tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC), bệnh do não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp khi tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi, hầu, họng của người bệnh hoặc người lành mang vi khuẩn.

Bệnh não mô cầu xâm lấn có thể diễn biến rất nhanh, đe dọa tính mạng chỉ trong vài giờ, ngay cả ở người đang khỏe mạnh.

Theo Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) Nguyễn Nguyên Huyền, bệnh não mô cầu xâm lấn có thể tiến triển rất nhanh. Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể chỉ sốt, đau đầu, đau mỏi cơ, buồn nôn hoặc nôn, dễ bị nhầm với các bệnh nhiễm vi rút thông thường.

Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện viêm màng não hoặc nhiễm khuẩn huyết, dẫn đến sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu, suy đa cơ quan và tử vong trong thời gian ngắn.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), khoảng 10–15% người mắc bệnh não mô cầu tử vong ngay cả khi được điều trị bằng kháng sinh. Khoảng 1/5 người sống sót có thể gặp di chứng lâu dài, như giảm thính lực, tổn thương não, rối loạn thần kinh, suy giảm chức năng thận hoặc phải cắt cụt chi.

Cần đưa người bệnh đến cơ sở cấp cứu ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như sốt kèm đau đầu dữ dội, cứng gáy, lơ mơ, co giật, thở nhanh, tay chân lạnh hoặc xuất hiện các chấm, mảng xuất huyết tím trên da không mất khi ấn.

Đặc biệt, ban xuất huyết có thể xuất hiện muộn hoặc không xuất hiện đầy đủ ở giai đoạn đầu. Vì vậy, không nên chờ đến khi có ban mới đưa người bệnh đi khám. Khi người bệnh diễn biến xấu nhanh, cần đến cơ sở cấp cứu ngay cả khi chưa có đầy đủ các triệu chứng điển hình.