FBI chặn âm mưu tấn công UAV vào sự kiện UFC ở Nhà Trắng

ANTD.VN - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã ngăn chặn âm mưu tấn công một sự kiện của Giải vô địch võ thuật đối kháng đỉnh cao (UFC) có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần qua, Giám đốc FBI, ông Kash Patel xác nhận hôm 16-6.

Sự kiện của Giải vô địch võ thuật đối kháng đỉnh cao (UFC) được tổ chức tại khuôn viên Nhà Trắng

Trận tranh đai vô địch, được tổ chức tại khuôn viên Nhà Trắng như một phần của lễ kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ và lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của ông Trump, đã gây tranh cãi về việc sử dụng một địa danh quốc gia cho sự kiện thể thao và dẫn đến một nỗ lực pháp lý bất thành nhằm ngăn chặn sự kiện này. Sự kiện cũng được cho là mục tiêu của một âm mưu khủng bố quy mô lớn.

Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức FBI cho biết, cơ quan này đã phát hiện ra âm mưu nêu trên vào tuần trước và bắt giữ ít nhất 5 nghi phạm. Nhóm này bị cáo buộc lên kế hoạch sử dụng máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ để tấn công sự kiện, gây ra hoảng loạn, sau đó nhắm mục tiêu vào những khán giả đang bỏ chạy bằng súng bắn tỉa. Các nhà điều tra nói rằng các nghi phạm cũng có ý định xông vào cổng Nhà Trắng và đột nhập vào khu phức hợp.

Ông Patel xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết âm mưu đã được phát hiện vào ngày 10-6 và FBI, phối hợp với các cơ quan đối tác, đã nhanh chóng hành động để ngăn chặn điều mà ông mô tả là một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch vào sự kiện UFC “lịch sử”.

“Nhờ hành động nhanh chóng của FBI, Bộ Tư pháp Mỹ và các cơ quan đối tác trong một chiến dịch phối hợp tại nhiều bang, nhiều đối tượng đã bị bắt giữ và các kế hoạch tấn công bị vô hiệu hóa trước khi được thực hiện”, ông Patel viết trên mạng xã hội X và cho biết các nhà điều tra đã xác định 23 cá nhân có liên quan đến một mạng lưới bị nghi đứng sau âm mưu trên.

Sự kiện thể thao đối kháng nổi tiếng này đã thu hút hơn 4.000 người tham dự, bao gồm khoảng 1.200 quân nhân tại ngũ. Có tới 85.000 người khác mua vé theo dõi sự kiện tại công viên Ellipse ngay phía nam Nhà Trắng, nơi các màn hình khổng lồ được dựng lên để phát sóng các trận đấu.