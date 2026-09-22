Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II: Chú trọng thực chất, tăng cường hậu kiểm

ANTD.VN - Sáng 22/9, tại Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Khách sạn xanh - không thuốc lá”.

Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II được triển khai nhằm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực du lịch. Đồng thời, sự kiện góp phần thúc đẩy xây dựng môi trường lưu trú văn minh, an toàn, thân thiện với sức khỏe cộng đồng.

Trong đó, các cơ sở lưu trú được xác định là một trong những không gian có vai trò trực tiếp trong việc hình thành chất lượng môi trường du lịch và trải nghiệm của du khách. Trong lần đầu phát động Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” năm 2025, có 44 khách sạn được công nhận đáp ứng các tiêu chí. Năm nay, sự kiện đặt yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính thực chất và độ tin cậy của quá trình đánh giá.

Lễ phát động Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức chương trình cho biết chương trình nhằm hướng tới lựa chọn những cơ sở thực sự duy trì tốt môi trường không thuốc lá trong hoạt động thực tế: “Mục tiêu của chương trình năm nay tập trung vào việc lựa chọn những cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, có giải pháp cụ thể trong tổ chức vận hành và duy trì được môi trường không thuốc lá trong thực tế hoạt động. Qua đó, những mô hình phù hợp được giới thiệu, chia sẻ để nhiều cơ sở lưu trú khác tham khảo và áp dụng”.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức chương trình phát biểu tại lễ phát động.

Một trong những yêu cầu trọng tâm của Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II là bảo đảm tính minh bạch, công bằng và khả năng kiểm chứng trong toàn bộ quá trình đánh giá. Các khách sạn tham gia sẽ thực hiện tự đánh giá, cung cấp hồ sơ, tài liệu và bằng chứng liên quan. Ban Tổ chức và Ban Giám khảo căn cứ vào hệ thống tiêu chí để xem xét, đánh giá; đồng thời có thể tiến hành kiểm tra, xác minh trong quá trình thực hiện cũng như sau khi kết quả được công bố.

Bộ tiêu chí năm nay được xây dựng theo thang điểm 80 điểm chính và 20 điểm thưởng. Nội dung đánh giá bao quát việc tuân thủ quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá; tổ chức thực hiện tại cơ sở; hệ thống biển báo và thông tin dành cho khách; việc bố trí khu vực hút thuốc theo quy định; đào tạo, hướng dẫn nhân viên; cùng việc không kinh doanh, quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và tài trợ thuốc lá theo quy định.

Đặc biệt, việc đánh giá hướng tới tình hình vận hành thực tế. Trường hợp phát hiện thông tin không chính xác hoặc cơ sở không duy trì đúng những yêu cầu đã cam kết, kết quả có thể được xem xét lại, kể cả việc hủy kết quả hoặc thu hồi danh hiệu.

Tại sự kiện, ông Trần Thanh Tùng, Phó Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh về những kết quả đạt được sau Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I: "Nhiều khách sạn đã chủ động xây dựng và duy trì các quy định không hút thuốc; bố trí biển báo tại các vị trí phù hợp; tuyên truyền, hướng dẫn khách lưu trú; đồng thời tăng cường trách nhiệm của đội ngũ nhân viên trong việc nhắc nhở và duy trì môi trường không khói thuốc. Đây không chỉ là kết quả của một chương trình tôn vinh, mà còn là những thực hành cụ thể góp phần hình thành môi trường lưu trú an toàn, văn minh, bảo vệ sức khỏe của nhân viên, du khách và cộng đồng".

Ông Trần Thanh Tùng, Phó Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại sự kiện.

Cùng với đánh giá ban đầu, chương trình năm 2026 tăng cường theo dõi sau khi công nhận. Các khách sạn được xếp hạng cần tiếp tục duy trì môi trường không thuốc lá trong thời gian ít nhất một năm và thực hiện đầy đủ các tiêu chí đã cam kết.

Thực tế, đầu tháng 8/2026, Ban Tổ chức đã cử đoàn kiểm tra tại 10 khách sạn ở TP.HCM từng được công nhận trong lần thứ nhất năm 2025. Kết quả cho thấy các khách sạn được kiểm tra vẫn duy trì các tiêu chí và môi trường không thuốc lá.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức trao tặng hoa cho Ban Giám khảo chương trinh.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Phạm Minh Quân, Trưởng phòng Marketing và Truyền thông kiêm nhiệm khách sạn Novotel Hanoi Thai Ha, cho biết: “Khi Novotel Hanoi Thai Ha được trao chứng nhận “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ nhất năm 2025, chúng tôi cảm thấy đây không chỉ là một giải thưởng dành cho khách sạn, mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên trong việc duy trì một môi trường dịch vụ phù hợp với những giá trị mà chúng tôi theo đuổi”.

“Và tôi tin rằng cảm xúc đó cũng là cảm xúc chung của các khách sạn đã được vinh danh trong mùa đầu tiên: Chúng tôi biết ơn vì đã được lựa chọn; Tự hào vì đã là một phần của mùa giải đầu tiên; Và quan trọng hơn, chúng tôi ý thức rằng sự vinh danh ấy cũng đi kèm với một trách nhiệm lớn hơn: tiếp tục duy trì những tiêu chuẩn đã đạt được” - ông Quân nói thêm.

Năm nay, chương trình được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Báo Văn hóa với vai trò đơn vị thường trực và tổ chức chương trình sẽ phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Báo chí, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các cơ quan quản lý du lịch địa phương và các đơn vị liên quan đẩy mạnh thông tin, truyền thông về những mô hình, giải pháp và sáng kiến cụ thể trong xây dựng môi trường không thuốc lá tại các cơ sở lưu trú.

Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 30/10/2026. Trong đó, các bước đánh giá được triển khai theo kế hoạch của chương trình. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức trong tháng 12/2026.