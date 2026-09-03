Bão Saudel đổ bộ lần thứ ba vào Trung Quốc, hơn 83.000 người sơ tán

ANTD.VN - Bão Saudel ngày 3-9 đổ bộ tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, buộc chính quyền phải đóng cửa trường học, đình chỉ hàng trăm dịch vụ vận tải và sơ tán hơn 83.000 người.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân bị mắc kẹt trong nước lũ ở thành phố Phúc An, tỉnh Phúc Kiến ngày 2-9-2026

Nhà chức trách cảnh báo mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương.

Theo Đài Khí tượng tỉnh Phúc Kiến, bão Saudel đổ bộ huyện Chương Phố, thuộc thành phố Chương Châu, vào khoảng 6h30 sáng 3-9, với sức gió duy trì mạnh nhất gần tâm bão đạt 23m/giây.

Đây là lần thứ ba cơn bão đổ bộ Trung Quốc, sau hai lần tràn vào khu vực ven biển tỉnh Chiết Giang ngày 28-8.

Cảnh sát thiết lập các rào chắn và biển báo để điều tiết giao thông trên một tuyến đường ở thành phố Trương Châu, tỉnh Phúc Kiến, ngày 3-9-2026

Cơn bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi di chuyển vào Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ngày 30-8, nhưng sau đó mạnh trở lại trên Biển Đông vào ngày 1-9 trước khi hướng về Phúc Kiến.

Tại thành phố Chương Châu, mưa lớn buộc chính quyền một số địa phương phải tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập và họp chợ.

Công nhân đang bơm nước lũ trên một con đường ở thành phố Trương Châu, tỉnh Phúc Kiến ngày 3-9-2026

Các khu vực bị ảnh hưởng gồm Chương Phố, Chiếu An và Đông Sơn. Toàn bộ hoạt động giáo dục trực tiếp tại Phúc Châu, Tuyền Châu và Ninh Đức cũng bị ngừng, trường học đóng cửa.

Các địa điểm giải trí và du lịch tại Phúc Châu phải đóng cửa tạm thời. Tính đến sáng 3-9, hơn 150 điểm du lịch lớn trên toàn tỉnh Phúc Kiến đã ngừng đón khách, 152 công trường xây dựng phải tạm dừng hoạt động, nhiều tuyến đường chính bị phong tỏa và 657 dịch vụ vận tải bị đình chỉ.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Phúc Kiến ngày 2-9-2026

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết 24 tuyến phà chở khách dọc bờ biển Phúc Kiến ngừng hoạt động trong ngày 3-9.

Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Phúc Kiến cảnh báo tỉnh này đang trải qua một đợt mưa lớn kéo dài, có nguy cơ kéo theo nhiều thảm họa thứ cấp như lũ quét, lở đất và sạt lở tại các khu vực miền núi.

Nhân viên cứu hộ di chuyển chiếc xe đạp điện bị bốc cháy sau khi đi qua vùng nước lũ ở thành phố Phúc An, tỉnh Phúc Kiến ngày 2-9-2026

Chính quyền tỉnh đã nâng cấp cơ chế ứng phó lũ lụt từ ngày 2-9, đồng thời duy trì trạng thái ứng phó khẩn cấp đối với bão.

Tính đến sáng 3-9, hơn 83.000 người tại Phúc Kiến đã được di dời khỏi những khu vực có nguy cơ cao.

Lực lượng cứu hộ giải cứu một cụ già bị mắc kẹt trong nước lũ

Trước đó, khoảng 247.700 người đã được sơ tán trong đợt cảnh báo mưa bão tuần trước. Các lực lượng cứu hộ, giao thông và phòng chống thiên tai được triển khai tới các địa bàn xung yếu để theo dõi mực nước, xử lý cây đổ và bảo đảm an toàn cho người dân.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong nước lũ ở thành phố Trương Châu, tỉnh Phúc Kiến

Bão Saudel được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Tây với tốc độ khoảng 15 đến 20km/giờ và suy yếu dần sau khi đi sâu vào đất liền Trung Quốc.

Tuy nhiên, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn trên phạm vi rộng. Từ chiều 3-9 đến chiều 4-9, mưa vừa đến mưa rất to được dự báo xuất hiện tại phần lớn tỉnh Phúc Kiến, miền Đông và miền Bắc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Giang Tây, miền Nam Hồ Nam và nhiều khu vực tại đảo Đài Loan (Trung Quốc). Một số nơi thuộc Phúc Kiến và Quảng Đông có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 300mm.