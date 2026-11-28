ANTD.VN - Sau thất bại 2-3 trước Nottingham Forest ở vòng 12 Ngoại hạng Anh rạng sáng 28-11, HLV Xabi Alonso thẳng thắn thừa nhận Chelsea phải tự tìm cách thoát khỏi khủng hoảng thay vì chờ đợi phép màu nào đó.

Chelsea tiếp tục chìm sâu trong giai đoạn khó khăn khi để thua Nottingham Forest 2-3 trên sân City Ground. Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp và là trận thua thứ 4 của đội bóng thành London trong 5 vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Trước tình cảnh đó, Xabi Alonso không né tránh thực tế. Ông cho rằng Chelsea không thể trông chờ vào một giải pháp đến từ bên ngoài mà phải tự tìm cách thay đổi bằng chính năng lực và tinh thần của tập thể.

Chelsea lại thua bẽ bàng (Ảnh: Getty Images)

"Sẽ chẳng có ai từ bên ngoài đến mang giải pháp cho chúng tôi. Nếu muốn thay đổi tình hình, chúng tôi phải tự làm. Chất lượng thi đấu và tinh thần mà chúng tôi cần phải đến từ chính đội bóng", Alonso nhấn mạnh sau trận đấu.

Khi được hỏi liệu các cầu thủ đã thực sự hiểu và thực hiện được triết lý bóng đá mà ban huấn luyện hướng tới hay chưa, chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận mọi thứ vẫn chưa diễn ra như kỳ vọng. Ông cũng cho rằng Chelsea cần thể hiện trách nhiệm lớn hơn, thay vì tiếp tục để những khó khăn kéo dài.

"Trong bóng đá, tình hình có thể thay đổi rất nhanh, hoặc cứ tiếp diễn như thế này. Chúng tôi phải làm việc để chơi tốt hơn và cải thiện kết quả", Alonso nói.

Thất bại trước Nottingham Forest một lần nữa phơi bày những vấn đề trong cách vận hành của Chelsea. Đội khách sớm bị thủng lưới khi Igor Jesus tung cú vô-lê mở tỉ số ngay phút thứ 5. Sang hiệp hai, dù đã có thời điểm rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 nhờ bàn thắng của Emmanuel Emegha, Chelsea vẫn không thể tận dụng cơ hội để tìm kiếm bàn gỡ.

Morgan Gibbs-White sau đó ghi bàn thứ ba cho đội chủ nhà, đẩy Chelsea vào tình thế vô cùng bất lợi.

Thua trận thứ ba liên tiếp, Alonso thừa nhận Chelsea thiếu tự tin (Ảnh: Sun Sport)

"Bàn thua thứ ba khiến mọi chuyện trở nên rất khó khăn. Chúng tôi đang thiếu sự chắc chắn và tự tin. Cả đội phải làm việc để lấy lại sự tự tin khi thi đấu", HLV Chelsea thừa nhận.

Những con số thống kê càng khiến tình hình trở nên đáng lo ngại. Sau 12 vòng Ngoại hạng Anh, Chelsea đã để lọt lưới 23 bàn, chỉ ít hơn Crystal Palace với 27 bàn thua. Đáng chú ý, Crystal Palace chính là đối thủ tiếp theo của thầy trò Alonso.

Trên mọi đấu trường, Alonso đã nhận 6 thất bại sau 15 trận dẫn dắt Chelsea. Con số này bằng tổng số trận thua ông phải nhận trong 34 trận cầm quân tại Real Madrid. Sự tương phản ấy cho thấy nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang đối mặt với thách thức và áp lực vô cùng lớn tại Stamford Bridge.