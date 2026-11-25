13h30:
Sân 1: THPT Chúc Động 4-0 THPT Văn Hiến
Sân 2: THPT HN Amsterdam 1-2 THPT Ngô Quyền Đông Anh
Sân 3: THPT Hoàng Văn Thụ 2-3 THPT Lê Văn Thiêm
Sân 4: THPT Nguyễn Gia Thiều 1-1 (pen 3-2) THPT Xa La
14h30:
Sân 1: THPT Thanh Oai B 4-2 THPT Thực nghiệm KHGD
Sân 2: THPT Vạn Xuân LB 0-0 (pen 4-5) THPT Phú Xuyên A
Sân 3: THPT Lương Thế Vinh 1-0 THPT Hoài Đức B
Sân 4: THPT MAY 0-3 THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân
15h30:
Sân 1: THPT Nguyễn Huệ NĐ 1-1 (pen 3-5) THPT Phùng Khắc Khoan KL
Sân 3: THPT Phan Đình Phùng 1-2 THPT Green City Academy