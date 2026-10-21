Chelsea nhận tin sốc

ANTD.VN - Vừa được Chelsea chiêu mộ với hy vọng gia cố hàng phòng ngự, thủ thành Emiliano Martinez đã gặp chấn thương nặng và đối mặt việc nghỉ thi đấu hết mùa giải.

Chiến thắng 2-0 của The Blues trước Everton tại Premier League bị phủ bóng đen bởi tình huống chấn thương nghiêm trọng của Emiliano Martinez. Sự việc xảy ra trong hiệp hai, khi thủ thành người Argentina băng ra giải nguy từ một quả đá phạt nhưng va chạm cực mạnh bằng đầu với trung vệ Jarrad Branthwaite.

Cú va chạm khiến cả hai đổ gục xuống sân. Một số cầu thủ nhanh chóng ra hiệu gọi đội ngũ y tế, trong khi ban huấn luyện và khán giả không khỏi lo lắng.

Chelsea nhận tin dữ khi Emiliano Martinez có thể nghỉ hết mùa giải (Ảnh: Britball)



Trận đấu phải tạm dừng hơn 6 phút để các bác sĩ tiến hành sơ cứu. Branthwaite sau đó có thể ngồi dậy, dù bị thương ở vùng mũi và môi. Trong khi đó, Martinez vẫn nằm bất động, phải được cố định vùng cổ, băng bó và đưa khỏi sân bằng cáng. Ngay sau đó, thủ môn 34 tuổi được chuyển tới bệnh viện.

Theo thông tin mới nhất, Martinez đã tỉnh táo trở lại sau sự cố. Kết quả kiểm tra vùng đầu, cổ và lưng bước đầu không phát hiện tổn thương thần kinh nghiêm trọng. Tuy nhiên, thủ thành người Argentina được xác định bị chấn thương nặng ở vùng hàm và cần tiến hành phẫu thuật.

Sau ca mổ, Martinez dự kiến cần khoảng 6-12 tuần để xương hàm hồi phục. Quá trình trở lại thi đấu còn phụ thuộc vào tốc độ liền xương, khả năng vận động và kết quả đánh giá của đội ngũ y tế. Vì vậy, thời gian vắng mặt của anh có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng.

Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là tổn thất đáng kể đối với Chelsea trong giai đoạn lịch thi đấu ngày càng khắc nghiệt. Đội bóng thành London không chỉ mất đi một thủ môn giàu kinh nghiệm mà còn phải tính toán lại phương án nhân sự cho phần còn lại của mùa giải.

Hồi đầu mùa, Martinez được Chelsea đưa về để gia cố vị trí trước khung gỗ, vốn là điểm yếu từ khi Courtois ra đi. Tuy nhiên, thủ môn tuyển Argentina mới tỏa sáng được một vài trận đã gặp vận đen.

Trong quãng thời gian Martinez chưa thể tái xuất, Mike Penders, thủ môn 21 tuổi người Bỉ, nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đảm nhiệm vị trí trong khung gỗ. Đây có thể là bước ngoặt quan trọng đối với sự nghiệp của tài năng trẻ, nhưng cũng là thử thách không nhỏ khi Chelsea sắp bước vào chuỗi trận khó khăn trước Tottenham, MU và Liverpool.