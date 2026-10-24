ANTD.VN - Cú đúp của Nicolas Jackson, cựu tiền đạo Chelsea, giúp Aston Villa đánh bại Man City với tỉ số 2-1 ở vòng 8 Premier League. Thất bại này khiến chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp của Man xanh kể từ đầu mùa chính thức khép lại.

Aston Villa nhập cuộc đầy tự tin trong cuộc tiếp đón Man City ở vòng 8 Premier League tối 24-10. Ngay phút thứ 6, John McGinn tung đường chọc khe tinh tế, tạo điều kiện để Nicolas Jackson băng xuống trong vòng cấm. Tiền đạo người Senegal xử lý gọn gàng rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc cao, đánh bại thủ môn đối phương để mở tỉ số 1-0.

Bàn thua sớm buộc Man City phải đẩy cao đội hình. Đội khách nhanh chóng gia tăng sức ép, tìm cách khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Aston Villa. Tuy nhiên, phải đến đầu hiệp 1, đội khách mới có bàn gỡ.

Cựu tiền đạo Chelsea chặn đứng mạch toàn thắng của Man City

Nicolas Jackson là người hùng của Aston Villa với cú đúp nhấn chìm Man City

Phút 52, Iliman Ndiaye thực hiện đường chuyền bổng chính xác để Erling Haaland bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc thấp, san bằng cách biệt 1-1. Bàn thắng giúp Man City lấy lại sự tự tin, mở ra hy vọng về một màn ngược dòng trên sân khách.

Tuy nhiên, Aston Villa không để đối thủ duy trì niềm vui quá lâu. Phút 60, Nicolas Jackson tiếp tục trở thành tâm điểm với pha dứt điểm chuẩn xác vào góc thấp, hoàn tất cú đúp và đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Hai bàn thắng của Jackson cho thấy khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả của Aston Villa. Trong khi Man City cần nhiều nỗ lực mới tìm được bàn gỡ, đội chủ nhà lại nhanh chóng đáp trả bằng tình huống kết thúc có độ chính xác cao.

Với cá nhân Jackson, đây là màn trình diễn đặc biệt quan trọng. Cựu tiền đạo Chelsea cho thấy khả năng tái hòa nhập kinh ngạc ở môi trường EPL bằng những bàn thắng quan trọng liên tiếp cho Villa.

Trận đấu trôi về cuối với những cơ hội không được tận dụng thành công của Man City. Chung cuộc, Aston Villa giành chiến thắng 2-1 và vươn lên thứ 6 với 11 điểm. Man xanh vẫn đứng đầu với 21 điểm nhưng thất bại này có thể khiến sự tự tin của họ gặp thách thức rất lớn.