ANTD.VN - Chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Vissel Kobe giúp CLB Công an Hà Nội tăng 2 bậc lên vị trí 9/16 bảng xếp hạng sau khi kết thúc lượt trận thứ 5 khu vực phía Đông AFC Champions League Elitte (C1 châu Á) 2926/27.

Tại lượt trận thứ 5 vòng bảng C1 châu Á 2026/27 vừa kết thúc, CLB Công an Hà Nội có chiến thắng lịch sử 3-1 trước nhà vô địch Nhật Bản - Vissel Kobe ngay trên sân nhà Hàng Đẫy.

Kết quả này giúp đại diện Việt Nam nâng tổng điểm tích lũy lên 7 điểm sau 5 trận, tăng từ hạng 11 lên hạng 9/16 bảng xếp hạng khu vực phía Đông và nắm cơ hội giành tấm vé lịch sử vào vòng đấu loại knock-out - điều chưa đội bóng Việt Nam nào làm được tại đấu trường số 1 châu Á.

CLB Công an Hà Nội xếp hạng 9/16 sau 5/8 lượt trận vòng bảng

Theo điều lệ, 16 đội bốc thăm đá mỗi đội 8 trận, chọn 8 đội có thành tích tốt nhất đi tiếp.

Lúc này, CLB Công an Hà Nội cùng có 7 điểm nhưng tạm xếp sau đội hạng 8 là Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc). Đáng chú ý, đây cũng là một trong 3 đối thủ còn lại của thầy trò HLV Polking tại vòng bảng.

Cụ thể, CLB Công an Hà Nội sẽ lần lượt gặp Kashiwa Reysol (Nhật Bản, ngày 1-12), Bắc Kinh Quốc An (ngày 9-2-2027) và Johor DT (Malaysia, ngày 16-2-2027).

Trong số này, Công an Hà Nội từng thắng 1 hòa 1 trong hai lần gặp Bắc Kinh Quốc An tại Cúp C2 châu Á, thua Johor DT 1-3 trong lần duy nhất đối đầu tại Cúp C1 Đông Nam Á và chưa từng đấu Kashiwa Reysol.

Theo tính toán, CLB Công an Hà Nội sẽ nắm cơ hội lớn đi tiếp nếu có thêm 6 điểm ở 3 lượt trận cuối. Những điểm số này được nhắm vào các trận gặp Johor DT và Bắc Kinh Quốc An. Và nếu có điểm trước đại diện Nhật Bản là Kashiwa Reysol thì cánh cửa sẽ thêm rộng mở.

Trong trường hợp tích lũy thêm 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 1 thua) ở ba lượt cuối, cơ hội đi tiếp vẫn có với thầy trò HLV Polking.

Với diễn biến hiện tại, nhiều khả năng 8 cái tên đại diện khu vực miền Đông giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp C1 châu Á 2026/27 sẽ chỉ được xác định sau lượt trận cuối cùng ngày 17-2-2027.