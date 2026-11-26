ANTD.VN - Bruno Fernandes lập cú đúp vào lưới đội bóng cũ, giúp Man Utd hai lần vượt lên dẫn trước Sporting, nhưng những sai lầm nghiêm trọng của thủ môn Senne Lammens khiến đội khách chỉ có được trận hòa 2-2 tại lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League 2026/27.

Rạng sáng 26-11, MU tiếp tục hành trình đầy trắc trở dưới thời HLV Mauricio Pochettino. Làm khách trên sân Sporting với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong nhiệm kỳ của nhà cầm quân người Argentina, Quỷ đỏ đã có thời điểm nắm lợi thế lớn nhờ màn trình diễn xuất sắc của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, hai tình huống xử lý thiếu chắc chắn của thủ thành Senne Lammens khiến mọi nỗ lực của đội khách trở nên vô nghĩa.

MU đánh rơi 2 điểm tại Bồ Đào Nha, thủ môn Lammens thành tội đồ (Ảnh: José Sena Goulão/EPA)

Phút 30, Sporting được hưởng phạt đền sau tình huống Lisandro Martinez phạm lỗi trong vòng cấm. Đây là cơ hội thuận lợi để đội bóng Bồ Đào Nha khai thông thế bế tắc. Tuy nhiên, cú sút của Suarez lại không đủ hiểm hóc, giúp Lammens đổ người bắt gọn bóng và tạm thời trở thành người hùng của Man Utd.

Nhưng niềm vui của thủ môn người Bỉ chỉ kéo dài đúng một phút. Trong tình huống tiếp theo, Lammens lao ra thiếu chính xác và phạm lỗi với Araujo trong khu vực cấm địa. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m, trao cho Sporting cơ hội thứ hai.

Lần này, Suarez không bỏ lỡ. Tiền đạo đội chủ nhà thực hiện cú sút quyết đoán, đánh bại Lammens để đưa Sporting vượt lên dẫn trước. Từ chỗ cứu thua trên chấm phạt đền, thủ môn Man Utd nhanh chóng trở thành mắt xích khiến đội nhà phải trả giá.

Bước sang hiệp hai, Man Utd đẩy cao đội hình và sớm tìm được bàn gỡ. Đội khách được hưởng phạt đền, Bruno Fernandes bước lên thực hiện với sự tự tin thường thấy. Đội trưởng Quỷ đỏ tung cú sút lạnh lùng, đánh bại thủ môn Sporting, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Chưa kịp ổn định sau bàn thua, Sporting tiếp tục phải nhận thêm một gáo nước lạnh. Chỉ hai phút sau, Bruno Fernandes một lần nữa tỏa sáng, giúp Man Utd ngược dòng để dẫn 2-1.

Tuy nhiên, khi MU đang nắm lợi thế và có cơ hội kiểm soát trận đấu, sai lầm của Lammens một lần nữa phá hỏng tất cả.

Phút 80, từ quả tạt bên cánh phải của Sporting, thủ thành người Bỉ xử lý lóng ngóng, không thể kiểm soát tình huống. Suarez nhanh chóng tận dụng cơ hội, thực hiện cú ngả người móc bóng cận thành, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỉ số 2-2.

Đây là sai lầm thứ hai của Lammens trong trận đấu, đồng thời khiến Man Utd đánh mất lợi thế dẫn bàn chỉ còn 10 phút thi đấu chính thức và đành chấp nhận kết quả hòa 2-2.

Kết quả này khiến MU tiếp tục chưa thể tìm được chiến thắng đầu tiên dưới thời Pochettino. Sau 5 lượt trận vòng phân hạng Champions League, đội bóng Anh mới có 7 điểm và đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng.