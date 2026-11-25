ANTD.VN - Rạng sáng 25/11, Arsenal và Dortmund đã mang đến cho khán giả một màn so tài hấp dẫn và không kém phần kịch tính. Kết quả hòa cũng được đánh giá tương đối có lợi cho cả hai trên hành trình chinh phục châu Âu.

Dortmund hành quân đến sân Emirates với vị thế của đội dẫn đầu Bundesliga. Còn Arsenal vừa trải qua trận hòa đầy tiếc nuối 2-2 trước Newcastle hôm 21/11, kết quả khiến họ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt ở ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, “Pháo thủ” vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và dàn nhân sự đẳng cấp cao, mặc dù phải chịu cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương.

Chủ nhà dồn lên gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thành quả đến sớm với thầy trò Mikel Arteta ở phút thứ 9, khi pha dứt điểm xuất thần từ ngoài vòng cấm của Gyokeres đưa Arsenal vượt lên dẫn trước.

Gyokeres đưa Arsenal vượt lên dẫn trước sau pha dứt điểm đẳng cấp (Ảnh: Getty Images)

Có bàn thắng sớm, Arsenal chủ động giảm nhịp độ trận đấu, nhưng họ vẫn tạo nên sức ép đáng kể tới khung thành đội khách. Dù vậy hàng thủ Dortmund vẫn đứng vững. Họ chủ động chơi phòng ngự, rình rập và chờ đợi thời cơ phản đòn.

Thầy trò Niko Kovac bình tĩnh tổ chức phản công trước áp lực khủng khiếp tới từ khối pressing tầm cao của Arsenal. Tuy nhiên, những nỗ lực lên bóng tới 1/3 cuối sân mà Dortmund tạo ra vẫn chưa thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt.

Bước sang hiệp 2, đội khách chủ động dồn ép đối phương. Thành quả tới ở phút 54 khi Maxi Beier mang về bàn thắng gỡ hòa sau pha qua người đẳng cấp loại bỏ Gabriel Magalhães.

Maxi Beier mang về bàn gỡ hòa cho Dortmund (Ảnh: Getty Images)

Tuyến giữa Arsenal chịu trách nhiệm rất lớn trong bàn thua này, bởi họ đã để cho Joane Gadou thoải mái tịnh tiến bóng lên phía trên trước khi kiến tạo cho Beier lập công.

Bị gỡ hòa, Arsenal tràn lên dồn ép đối phương như ở đầu trận đấu. Họ tạo ra nhiều sóng gió lên khung thành của Kobel tuy nhiên không thể chuyển hóa những cơ hội ấy thành bàn thắng.

Vùng lên tấn công nhưng không có kết quả, thầy trò Mikel Arteta còn suýt nhận thêm bàn thua sau pha phản công đầy sắc bén của đội khách. Xuất phát từ cú sút của Svensson, Jobe Bellingham băng vào đá bồi tung lưới Kepa, tuy nhiên trọng tài đã phất cờ báo lỗi việt vị.

Những phút cuối trận chứng kiến cả 2 đội có nhiều tình huống “ăn miếng trả miếng” nhưng không bên nào có thể biến những cơ hội ấy thành bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này giúp Dortmund và Arsenal tiếp tục nằm trong top 8 vòng League Phase của Champions League năm nay.