ANTD.VN - "Một chiến thắng lịch sử! Màn trình diễn ấn tượng của chủ nhà Công an Hà Nội đã cắt đứt chuỗi trận thắng liên tiếp của Vissel Kobe", AFC bày tỏ.

Tối 24-11-2026, trên sân nhà Hàng Đẫy, bàn thắng của Mauk (phút 45) và cú đúp của Perea (phút 49, 57) giúp CLB Công an Hà Nội xuất sắc đánh bại đội đầu bảng Vissel Kobe 3-1 tại lượt trận thứ 5/8 khu vực phía Đông vòng bảng C1 châu Á 2026/27.

Thầy trò HLV Polking đã tạo ra chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam tại đấu trường lớn nhất châu lục khi ghi 3 bàn chỉ trong 12 phút chính thức để đánh bại nhà đương kim vô địch Nhật Bản - nền bóng đá số 1 châu Á, đồng thời mở ra cơ hội vào vòng đấu loại trực tiếp.

Trang facebook của giải C1 châu Á với 2,5 triệu người theo dõi ca ngợi chiến thắng vang dội của Công an Hà Nội trước nhà vô địch Nhật Bản (ảnh trái), cổ động viên châu Á cũng gửi lời ngợi khen (Ảnh chụp màn hình)

"Một chiến thắng lịch sử. Màn trình diễn ấn tượng của chủ nhà Công an Hà Nội đã cắt đứt chuỗi trận thắng liên tiếp của Vissel Kobe", AFC dành lời ngợi khen màn trình diễn xuất sắc của thầy trò HLV Poking.

Cần nói thêm rằng trước khi thua Công an Hà Nội, Vissel Kobe đã toàn thắng cả 4 trận tại C1 châu Á mùa này và đang xếp đầu bảng, đồng thời sở hữu đội hình gấp gần 3 lần đại diện Việt Nam.

Truyền thông Đông Nam Á cũng bày tỏ kinh ngạc và tự hào trước chiến thắng vang dội của Công an Hà Nội FC trước "gã khổng lồ" Nhật Bản.

Trong 5 đại diện Đông Nam Á dự C1 châu Á mùa này, Công an Hà Nội (7 điểm/5 trận) đang tạm xếp hạng 10/16 đội khu vực miền Đông, chỉ sau JDT (Malaysia, 8 điểm, hạng 7/16) và xếp trên cả 3 đại diện Thái Lan là Buriram Utd (3 điểm, hạng 12), Port (3 điểm, hạng 13), Rattchaburi (2 điểm, hạng 14).