ANTD.VN - Với việc không có đội bóng nào từng lên ngôi trong toàn bộ 16 đội lọt vòng 1/8, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active sẽ chào đón một nhà vô địch hoàn toàn mới trong lịch sử.

Vòng bảng, vòng 1/32 rồi tới vòng 1/16 khép lại, 16 cái tên xuất sắc nhất tiếp tục cuộc hành trình chinh phục chiếc cúp danh giá. Trong mùa giải lịch sử lần thứ 25 này, một chi tiết đặc biệt đã xuất hiện khi không có bất kỳ đội bóng nào góp mặt vòng 1/8 từng bước lên bục cao nhất của giải đấu.

Ở nhánh số 1 có THPT Quốc Oai, THPT Phúc Lợi, THPT Phan Bội Châu Hà Đông, THPT Nguyễn Quốc Trinh, THPT Nguyễn Du Thanh Oai, THPT Tây Hồ, THPT Chúc Động và THPT Ngô Quyền Đông Anh.

Chiều 25-11, THPT Lê Văn Thiêm (áo đỏ) vượt qua cựu vô địch THPT Hoàng Văn Thụ để ghi tên vào vòng 1/8

Trong khi đó, nhánh thứ 2 quy tụ THPT Lê Văn Thiêm, THPT Nguyễn Gia Thiều, THPT Thanh Oai B, THPT Phú Xuyên A, THPT Lương Thế Vinh, THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân, THPT Green City Academy và THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên.

Những nhà cựu vô địch như THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Phan Đình Phùng, THPT HN Amsterdam, THPT Chu Văn An, THPT Hoàng Văn Thụ, THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất)... đều đã sớm phải nói lời chia tay.

Điều này đồng nghĩa dù bất cứ ai trong 16 đội trên lên ngôi, mùa giải lần thứ 25 sẽ chào đón một nhà vô địch hoàn toàn mới, chưa từng có tên trên bảng vàng ở vị trí cao nhất của giải.



Xét về thành tích, trong 16 đội ở vòng 1/8, có 3 đội ấn tượng nhất từng giành ngôi Á quân là THPT Lê Văn Thiêm, THPT Phúc Lợi và THPT Tây Hồ. 13 đội còn lại đều chưa một lần tận hưởng không khí của trận chung kết.

THPT Ngô Quyền ĐA vào vòng 1/8 sau khi hạ cựu vô địch THPT HN Amsterdam

Với sự chênh lệch không lớn về lực lượng và quyết tâm, cơ hội cũng như thách thức được chia đều cho cả 16 đội. Không còn chỗ cho những phép thử, cũng không có cơ hội sửa sai nếu một đội bóng đánh mất sự tập trung. Bản lĩnh, sự chuẩn bị, tinh thần đồng đội và khả năng tận dụng thời cơ sẽ là những yếu tố quyết định cho giấc mơ lần đầu đăng quang của 16 tập thể này.

Mỗi chiến thắng từ đây không chỉ đưa một đội tiến gần hơn tới trận chung kết, gần hơn chiếc cúp vàng danh giá, mà còn mở ra cơ hội ghi tên mình vào bảng vàng thành tích của giải.

Mùa giải thứ 25 đang bước vào giai đoạn hấp dẫn và khốc liệt nhất. 16 đội bóng, 16 khát vọng và chỉ một chiếc cúp vô địch. Lịch sử đang chờ một cái tên mới được xướng lên ở trận đấu cuối cùng vào giữa tháng 12 tới!