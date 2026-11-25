ANTD.VN - "Mali rất khỏe, có thể hình tốt và nền tảng kỹ thuật cũng rất đáng chú ý. Chúng em cần chuẩn bị thật tốt, từ thể lực đến ý chí và tinh thần thi đấu", tiền đạo Nguyễn Văn Dương nói trước trận đối đầu đội mạnh nhất bảng G World Cup U17-2026.

20h ngày 26-11, U17 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối vòng bảng World Cup U17-2026 gặp Mali.

Đội bóng Tây Phi từng giành Á quân World Cup U17 năm 2015 và đã chắc chắn đi tiếp ở kỳ World Cup thứ 7 này sau hai chiến thắng liên tiếp trước Bỉ và New Zealand. Trong khi, U17 Việt Nam tạm xếp hạng 3/4 bảng G với 1 điểm.

Thầy trò HLV Roland tích cực chuẩn bị cho trận đấu Mali ngày 26-11

Tiền đạo Nguyễn Văn Dương trả lời truyền thông trước trận

Chia sẻ bên lề buổi tập chuẩn bị cho trận đấu Mali, tiền đạo Nguyễn Văn Dương dành sự tôn trọng đối thủ song cũng khẳng định quyết tâm cùng U17 Việt Nam cống hiến trận đấu tốt nhất.

"Mali rất khỏe, có thể hình tốt và nền tảng kỹ thuật cũng rất đáng chú ý. Chúng em cần chuẩn bị thật tốt, từ thể lực đến ý chí và tinh thần thi đấu", Văn Dương chỉ ra.



Theo tiền đạo sinh năm 2009, dù Mali đã sớm giành quyền đi tiếp song toàn đội không được phép chủ quan.

"Mali là đối thủ mạnh, bất kể họ sử dụng đội hình nào. Chúng em vẫn phải nỗ lực hết sức trong trận đấu cuối cùng và cố gắng giành chiến thắng để có cơ hội đi tiếp. Toàn đội luôn cố gắng giúp đỡ nhau tốt nhất có thể", Văn Dương bày tỏ.

Sau chấn thương cổ chân gặp phải trước thềm World Cup, Văn Dương không thể góp mặt ở trận ra quân gặp Bỉ nhưng kế đó được HLV Cristiano Roland xếp đá chính trong cuộc đối đầu New Zealand.

"Chấn thương của em hiện đã ổn. Trận gặp New Zealand mới là lần đầu tiên em trở lại thi đấu nên thể lực chưa thể đạt mức tốt nhất. Em sẽ cố gắng hồi phục để có trạng thái tốt nhất cho trận cuối vòng bảng", Văn Dương nói thêm.