ANTD.VN - Lần đầu tham gia sân chơi World Cup, U17 Việt Nam đã chiến đấu quả cảm, đồng thời để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ quốc tế. Cột mốc này sẽ trở thành nền tảng, để bóng đá Việt Nam hy vọng vào những thế hệ kế cận ngày một tốt hơn trong tương lai.

Những thống kê trong lần đầu dự World Cup U17 giúp Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội trở thành đội có thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup (sân 11 người) của bóng đá Việt Nam.

Cụ thể, U17 Việt Nam là đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup: 5 bàn. Hai đội từng dự World Cup là đội tuyển U20 nam (World Cup U20-2017) và đội tuyển nữ quốc gia (World Cup nữ 2023) đều không ghi được bàn nào.

U17 Việt Nam cũng là đội có thứ hạng cao nhất, khi xếp hạng 3/4 vòng bảng trước khi bị loại. Trước đó, U20 nam và đội tuyển nữ quốc gia cùng xếp chót bảng trong kỳ World Cup lịch sử của mình.

Khép lại hành trình trên đất Qatar, HLV Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào với những gì các học trò đã thể hiện và cho rằng đây là lứa cầu thủ xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm, đầu tư hơn nữa để trở thành tương lai của bóng đá Việt Nam.

Từ U20 World Cup 2017 cho đến màn trình diễn trên đất Qatar, các lứa trẻ của bóng đá Việt Nam đang thể hiện những bước tiến dài về tinh thần, trình độ và tâm lý thi đấu so với trước đây. Sự tiến bộ ấy không đến từ may mắn, đó là minh chứng cho hướng đi đúng đắn mà bóng đá Việt Nam đã lựa chọn và kiên trì theo đuổi tới cùng.

Đặc biệt hơn, U17 Việt Nam cũng đã để lại dấu ấn lớn lao, cùng nhiều khoảnh khắc khiến truyền thông quốc tế và những cơ quan chuyên môn uy tín trên thế giới phải dành lời khen ngợi.

Điển hình như trận hòa 3-3 trước New Zealand ở lượt hai không chỉ mang về điểm số đầu tiên cho U17 Việt Nam tại sân chơi thế giới, mà còn tạo ấn tượng mạnh với FIFA.

Trận hòa 3-3 của U17 Việt Nam trước New Zealand ở lượt hai tạo ấn tượng mạnh với FIFA (Ảnh: Getty Images)

Trên trang chủ, FIFA đánh giá cao tinh thần không bỏ cuộc của đại diện Đông Nam Á, đặc biệt là khả năng đứng dậy sau những thời điểm tưởng như đã hết hy vọng. FIFA nhận xét: "Đây là đội bóng không bao giờ chấp nhận thất bại. Họ một lần nữa thể hiện khả năng vượt khó và niềm tin vào bản thân đáng kinh ngạc".

Hay màn trình diễn đầy quả cảm trước đội đầu bảng Mali cũng gây tiếng vang lớn tới người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. Nhiều ý kiến từ Indonesia, Thái Lan và Malaysia nhìn nhận thất bại của U17 Việt Nam trong bối cảnh đội bóng phải đối đầu với một đối thủ có nền tảng thể chất và tốc độ vượt trội.

Màn trình diễn đầy quả cảm trước Mali gây tiếng vang lớn tới người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á (Ảnh: Getty Images)

Hành trình trên đất Qatar dù ngắn ngủi, nhưng đó là bệ phóng để một thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam có thể vươn xa hơn, khẳng định tên tuổi trước cả thế giới, trên con đường vươn mình trở thành những ngôi sao lớn, thậm chí trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia trong tương lai.