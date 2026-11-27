ANTD.VN - Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội trở thành đội có thứ hạng cao nhất, ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup (sân 11 người) của bóng đá Việt Nam.

Tối 26-11, U17 Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ khi thua sát nút đội đầu bảng Mali với tỉ số 0-1 tại lượt trận cuối, qua đó kết thúc kỳ World Cup lịch sử với 1 điểm và vị trí thứ 3 bảng G.

Trước đó, thầy trò HLV Roland gây ấn tượng với 2 siêu phẩm trong trận ra quân thua ngược Bỉ 2-3, cùng trận hòa 3-3 trước New Zealand ở lượt hai.

U17 Việt Nam khép lại kỳ World Cup với những thống kê đáng tự hào (Ảnh: VFF)

Những thống kê trong lần đầu dự World Cup U17 giúp Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội trở thành đội có thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup (sân 11 người) của bóng đá Việt Nam.

Cụ thể, U17 Việt Nam là đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup: 5 bàn. Hai đội từng dự World Cup là đội tuyển U20 nam (World Cup U20-2017) và đội tuyển nữ quốc gia (World Cup nữ 2023) đều không ghi được bàn nào.

U17 Việt Nam cũng là đội có thứ hạng cao nhất, khi xếp hạng 3/4 vòng bảng trước khi bị loại. Trước đó, U20 nam và đội tuyển nữ quốc gia cùng xếp chót bảng trong kỳ World Cup lịch sử của mình.

Một điều khá thú vị, New Zealand chính là đối thủ đã chia điểm với cả U17 Việt Nam (World Cup U17-2026, hòa 3-3) và U20 Việt Nam (World Cup U20-2017, hòa 0-0), qua đó giúp các đại diện Việt Nam cùng có 1 điểm lịch sử tại đấu trường lớn nhất thế giới.

U17 Việt Nam chính thức khép lại kỳ World Cup đáng nhớ và màn trình diễn của họ mở ra những kỳ vọng mới cho tương lai.