ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam

ANTD.VN - ADB đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 7,8% trong năm 2026 và 7,6% trong năm 2027, cao hơn đáng kể so với nhiều nước khu vực Đông Nam Á đang phát triển, theo ấn phẩm Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO) tháng 9 năm 2026 được công bố hôm nay.

Báo cáo ADO của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho biết, nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực trong nửa đầu năm, với tổng sản phẩm trong nước tăng 8,2%, cao hơn mức 7,5% cùng kỳ năm 2025.

Động lực tăng trưởng đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục mở rộng, tiêu dùng trong nước tăng mạnh và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được duy trì ổn định.

Các chuyên gia ADB chia sẻ tại họp báo công bố báo cáo ADO

Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty, cho biết kết quả kinh tế tích cực của Việt Nam trong nửa đầu năm nay cho thấy khả năng chống chịu vững vàng và tiềm năng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế.

“Để giữ vững xu hướng này và đạt được những bước tiến có chất lượng cao hơn, Việt Nam cần tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô một cách thận trọng nhằm kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định tài chính, đẩy nhanh cải cách cơ cấu, đồng thời bảo đảm nền kinh tế tiếp tục mở rộng dựa vào đầu tư mang lại những cải thiện về năng suất” – ông Shantanu Chakraborty nói.

So với các nền kinh tế lớn trong khu vực, dự báo tăng trưởng 7,8% của Việt Nam cho năm 2026 cao hơn đáng kể so với mức 5,2% của Indonesia, 4,9% của Malaysia, 3,3% của Philippines và 2% của Thái Lan. Tăng trưởng bình quân của khu vực Đông Nam Á đang phát triển cũng được ADB dự báo ở mức chỉ 4,7% trong năm 2026.

Đối với năm 2027, Việt Nam tiếp tục được dự báo tăng trưởng cao hơn các nền kinh tế lớn trong khu vực, với mức 7,6%. Trong khi Indonesia được dự báo tăng 5,2%, Philippines tăng 5,1%, Malaysia tăng 4,7% và Thái Lan tăng 1,9%.

Cùng với tăng trưởng GDP, ADB nâng dự báo lạm phát của Việt Nam từ 4% lên 4,3% trong năm 2026 và từ 3,8% lên 4% trong năm 2027.

Mặc dù triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong ngắn hạn vẫn tích cực, do chế biến, chế tạo tăng trưởng mạnh, nhu cầu trong nước vững vàng, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) duy trì ổn định và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng, song ADB đánh giá các rủi ro vĩ mô đang hiện hữu rõ hơn.

Ông Bùi Minh Giáp, Chuyên gia Kinh tế Trưởng của ADB tại Việt Nam chỉ ra một số rủi ro ngắn hạn như môi trường bên ngoài bất ổn định và nhu cầu toàn cầu suy yếu có thể ảnh hưởng bất lợi đến xuất khẩu và đầu tư, đồng thời làm gia tăng áp lực lạm phát và tỷ giá.

Cùng với đó, rủi ro tài chính do tăng trưởng phụ thuộc vào tín dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư quy mô lớn có thể làm gia tăng rủi ro thanh khoản, rủi ro chênh lệch kỳ hạn và rủi ro tập trung tín dụng.

Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư công vẫn chậm, trong khi tình trạng doanh nghiệp rút khỏi thị trường và khó khăn trong tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ tiếp tục kéo dài.

"Đầu tư công và đầu tư tư nhân tiếp tục là những động lực tăng trưởng chính, song việc phụ thuộc ngày càng nhiều vào tín dụng ngân hàng, cán cân vãng lai suy yếu và lạm phát có xu hướng tăng đang thu hẹp dư địa chính sách.

Thách thức chính sách đặt ra là duy trì tăng trưởng cao, đồng thời bảo đảm ổn định và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Các ưu tiên bao gồm phát triển thị trường vốn theo chiều sâu và đẩy mạnh cải cách cơ cấu nhằm nâng cao năng suất và củng cố khu vực kinh tế tư nhân", ông Giáp cho biết.